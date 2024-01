BBB24: Yasmin Brunet traça plano para testar brothers da casa

Na manhã desta quinta-feira (18), Yasmin Brunet expôs à Wanessa Camargo que traçou um plano para espalhar uma fofoca na casa do 'BBB 24' envolvendo Vanessa Lopes para testar os brothers. A conversa aconteceu após a tiktoker ter criado uma teoria de que está rolando uma conspiração na casa para colocarem as mulheres umas contra as outras.

Apesar da modelo estar decidida em fazer o teste, a filha de Zezé Di Camargo, abriu que está com um pé atrás. No entanto, Brunet explicou: "Amanhã eu e a Vanessa vamos inventar alguma fofoca minha ou dela, vamos contar para alguma dessas pessoas... Teste, teste, para ver aonde isso vai chegar. Um teste para ver o que vão fazer com essa informação",

Yasmin Brunet continua e afirma que vai fazer o teste, mas não acredita nessa teoria: "Eu falei para ela que eu acho muito difícil porque lá de fora estão vendo, e eles vão se queimar", opina Yasmin. "Eu acho que é mais noia isso, gente, mas enfim...", respondeu Wanessa, que aponta que uma informação passada por MC Bin Laden antes era verdade.

A cantora finaliza e deixa claro que a situação está estranha: "Então, está estranho! Só se todos eles estiverem nisso, mas aí eu acho que eles não fariam isso com câmera, ou ela está muito doida", diz a modelo. "Ou ela está noiada demais", completou.



Teoria de Vanessa Lopes

Enquanto tomava banho, Vanessa Lopes conversava com Beatriz, Wanessa Camargo, Yasmin e Alane e elas começaram a falar sobre o jogo e a criadora de conteúdo sugeriu que elas formem um grupo de mulheres e conversem amanhã. "Gente, quem não tem caráter, as máscaras vão cair", desabafa Beatriz. "Lá fora estão vendo tudo", comenta Yasmin. "Mulher é vista como fraca, porque a gente chora", pontua Vanessa Lopes. "Ainda mais em jogo", concorda Yasmin.

A tiktoker continua e afirma que é alvo fácil dos brothers: "Eu posso ser um alvo fácil porque eu choro muito, porque eu sou carente, eu sou sentimental". E conclui a sua visão sobre o jogo: "Eu peguei a visão. Eu estava com medo do que eu estava enxergando. Agora eu não tenho medo do que eu enxergo, porque se eu estiver certa, eu posso estar muito louca, mas se eu estiver certa, a gente está jogando um jogo muito incrível pra quem está vendo lá fora", afirma Vanessa Lopes.

