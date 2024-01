João Guilherme é acusado de trair Bruna Marquezine com Jade Picon

O romance entre João Guilherme e Bruna Marquezine teria chegado ao fim, e o motivo tem nome e sobrenome. Após uma viagem romântica com a atriz para Fernando de Noronha, o filho do cantor Leonardo teria pulado a cerca. Dias depois da viagem, ele teria tido uma recaída com sua ex-namorada, a atriz, influencer e ex-BBB, Jade Picon.

Segundo informações divulgadas pelo portal Leo Dias, João teria ido até o apartamento de Jade Picon e os dois aproveitaram pra "relembrar os velhos tempos". Só que a jovem não esperava que, em seguida, o ator afirmasse que aquilo foi "um erro". Ainda de acordo com o jornalista, João Guilherme afirmou que seria a última vez dos dois juntos, pois ele estaria gostando do envolvimento com Bruna Marquezine, e que planejava uma relação mais séria com a atriz.

Contudo, queridos leitores, Jade Picon não gostou do posicionamento do ex-namorado e resolveu contar tudo para Marquezine. Desde que soube da traição, a atriz teria cortado toda ligação com João Guilherme. Apesar disso, Bruna Marquezine permanece seguindo o ex (ou atual?) affair no Instagram. Inclusive, no último final de semana, os dois curtiram juntos os "Ensaio da Anitta", no Rio, mas não se beijaram publicamente.

















Vale lembrar que, nesta quarta-feira (24), o Jornal Extra afirmou que, de acordo fontes próximas ao ator, um dos motivos para ele ter deixado de seguir Jade nas redes sociais seria porque ela não ficou contra Enzo Celulari, na treta dos dois. Pois bem! Apesar de toda confusão, ninguém comentou sobre o assunto nas redes sociais e Jade Picon não retribuiu o unfollow que recebeu de João Guilherme.

Entretanto, o filho de Leonardo até tentou justificar o unfollow na ex, após toda a repercussão. Ele alegou que deixou de seguir Jade pois estaria realizando "uma limpa" nas pessoas que seguem e que ele já não se identifica mais com o conteúdo.