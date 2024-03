Gabriel Roza revela que perdeu a virgindade com Bia Miranda

Ex-participante de “A Grande Conquista”, Gabriel Roza deu uma entrevista recentemente ao canal “Bafos do Uriel”, no Youtube, e abriu o jogo sobre sua intimidade. Ao ser questionado pelo apresentador, o jovem expôs que perdeu a virgindade com sua ex-companheira, a vice-campeã de “A Fazenda 14”, Bia Miranda.



“Eu perdi a minha virgindade com 19 anos, foi com a minha ex-esposa, com quem eu fiquei 4 anos e todo mundo sabe. Enfim, teve aquela história toda e não deu certo. Ambas as partes foram erradas. Mas eu nunca fui de sair pegando todo mundo”, diz Gabriel. A entrevista vai ao ar na noite desta quarta-feira (6).

Atualmente, Gabriel Roza está namorando com Kelly Medeiros Moraes de Melo. A jovem tem 25 anos e reside na cidade de Itaguaí. Ambos estão juntos desde o inicio deste ano, e parece que resolveram se assumir publicamente durante o carnaval. Gabriel diz querer preservar a identidade da nova namorada pois ela não é uma pessoa pública.

“Se eu não escolhi ser uma pessoa pública, imagina ela. Minha vida virou do avesso quando sai da mídia e a ideia era preserva a Kelly. Mas também sinto falta de compartilhar momentos com ela nas redes sociais”, afirmou Roza.

Contudo, a jovem abriu o jogo sobre relacionamento: "A gente se conheceu no final do ano passado, temos amigos em comum, e estamos felizes. Gabriel é um homem maravilhoso, muito carinhoso, me trata bem, ele é gentil e cavalheiro, realmente estamos vivendo um sonho. A gente se da muito bem e fazemos planos pro futuro”, complementou Kelly a respeito da relação.