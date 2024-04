BBB 24: Fernanda e Buda combinam estratégia contra o grupo Fada

Reta final do "BBB 24" e os brothers do grupo Gnomos já estão planejando os próximos passos. Após a formação do paredão de Davi Brito e MC Bin Laden, a nutricionista Giovanna Lima e Lucas Budas montaram uma estratégia para os próximos dias prevendo a eliminação do funkeiro.

Durante a conversa, os aliados concordaram que se um deles ganhar a próxima liderança, vão indicar um ao outro. Fazendo com o que Davi, Isabelle, Matteus, Alane e Beatriz votem entre si. O objetivo deles é causar desconforto e um racha no grupo fada nesta reta final.

No entanto, na web, internautas detonaram a estratégia montada por eles. "A ordem dos fatores não altera o produto! Será eliminado de qualquer jeito", disparou uma seguidora. "Estratégia de centavos porque um deles vai sair", afirmou uma fã.

Algumas pessoas, contudo, concordaram e estão prevendo uma possível indicação do grupo fadas em Isabelle. "Matheus, Alane e Bia, votam em Isabelle e o líder indica Davi. Quem sai? Isabelle", comentou uma internauta.

Vale lembrar que o "BBB 24" está no modo turbo com três eliminações por semana até a formação do pódio. Na noite desta terça-feira (2), após a eliminação de Giovanna Pitel, foi formado um paredão duplo. Desta vez foi mais simples: O líder indicou uma pessoa, o Davi, e a casa decidiu o outro emparedado, no caso Bin Laden foi votado quatro vezes.