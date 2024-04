Ana Hickmann e Alexandre Correa mantinham casamento não monogâmico, diz jornalista

Neste fim de semana, veio à tona mais uma intimidade do ex-casal, Alexandre Corrêa e Ana Hickmann. Além da apresentadora ter vivido um relacionamento abusivo, agressivo e rodeado de mentiras. Há relatos de que o casamento não era monogâmico.



Isso mesmo, queridos leitores! Segundo o jornalista Ricardo Feltrin, vizinhos de Ana Hickmann e Alexandre Correia, contaram detalhes de como funcionavam os últimos anos de casados. Fontes afirmaram que a mansão do ex-casal, em Itu, seria muito movimentada.



No entanto, não se tratava de familiares ou da equipe deles, mas de supostas pessoas desconhecidas. De acordo com vizinhos fofoqueiros, o casal era liberal e que no local aconteceria muitos encontros com mulheres de programa. Além disso, muitos jornalistas sabiam sobre várias histórias ainda mais cabeludas, mas fingiam não saber de nada.



Ainda de acordo com o jornalista, as fontes relatam que Ana Hickmann e Alexandre Corrêa faziam muitas festas em um espaço no subterrâneo do imóvel. "Eles fizeram muitas festas com pessoas que chegavam lá do nada, tinham que deixar o celular trancado num lugar porque era proibido filmar".



Na web, internautas se surpreenderam com a revelação e rebateram: "Engraçado que quando ele a agrediu os vizinhos não viram nem ouviram nada, ne?", disparou uma pessoa. "Os vizinhos tinham super poderes que viam através das paredes? Ou foi só suposição", escreveu outra.







