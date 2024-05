"Vivi um momento único", confidencia Tiago Mendes após gravação de DVD

Dois meses depois de lançar um álbum com 15 canções inéditas, como a faixa "Não Me Satisfaz", Tiago Mendes, ou simplesmente TM (como é carinhosamente chamado pelos fãs), deu outro grande passo na carreira: a filmagem de seu primeiro e tão sonhado audiovisual.



Com a direção impecável de Victor Teixeira e Dário Xuxa, o forrozeiro piauiense de 21 anos subiu ao palco do Galpão VTX Filmes em Fortaleza, no Ceará, acompanhado de muita gente talentosa. Dentre os artistas que dividiram o microfone com ele estavam Cristian Ribeiro, Raphael Alencar — O Príncipe, Xandynho, Day Melo, Iohannes, Cesinha Garcia e Thales Play.

Assim que concluiu o trabalho, que deve estar disponível até a primeira quinzena de junho, Tiago extravasou a alegria por meio de uma publicação no Instagram. "Com Deus como guia, vivi um momento único e dei asas a um sonho que sempre idealizei. E o melhor? Tive a honra da presença dos meus amigos especiais ao meu lado. Foi um dia cheio de emoções", comemorou.