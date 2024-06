Baile dus Bailes traz astros do Freestyle para Brasília

A capital federal será palco do maior evento freestyle, o Baile dus Bailes acontece no dia 3 de agosto no Pavilhão do Parque da Cidade e promete reunir um público apaixonado por músicas de sucesso nacionais e internacionais dos anos 90 no gênero Freestyle, Miami Bass, Funk Melody, flashback em geral.

Serão 8 atrações internacionais, sendo que algumas se apresentarão pela primeira vez no Brasil. Entre eles, Johnny O, 2 live Crew Mr. MIXX, Denine, Planet Patrol, Stephanie Bennett, MC A.D.E, Jocelyn Enriquez e Ray Guell.

Estão entre as atrações nacionais o MC Bob Rum do Rio de Janeiro e Dehco Wanlu de Belo Horizonte, com produções musicais ao vivo.

Dj’s locais completam o lineup tocando o melhor do Freestyle, Miami Bass , Euro Dance e outros ritmos.

Os ingressos já estão à venda pela Bilheteria Furando a Fila e custam a partir de R$ 120.

SERVIÇO

Baile dus Bailes

Quando: Sábado 3 de Agosto

Onde: Pavilhão do Parque da Cidade

Horário: Abertura dos portões 18:30

Ingressos: a partir de R$ 120

Vendas on-line:

https://www.furandoafila.com.br/comprar/4686/baile-dus-bailes

Classificação: +16