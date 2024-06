Moradores de comunidade fingem estar armados e trolam flagra da Record

Tino Júnior foi surpreendido enquanto apresentava o Balanço Geral, da Record TV. No programa ao vivo, o apresentador costuma mostrar flagrantes do helicóptero da emissora, de criminosos fortemente armados e pontos de drogas em diversas comunidades. Entretanto, dessa vez, alguns homens pregaram uma peça no jornalista.

Enquanto o helicóptero sobrevoava uma comunidade localizada Correio Braziliense no Complexo da Maré, alguns jovens começaram a correr e fingir que estavam se escondendo. Além disso, na movimentação, os homens seguravam guarda-chuvas como se fossem armas.

Contudo, a cena foi narrada pelo apresentador como se fossem realmente traficantes dentro da comunidade. Em determinado momento, Tino Júnior chega a mandar um abraço para a 'população de bem' que vive no Complexo.

Nas redes sociais, a imagem repercutiu e alguns internautas comentaram: "Porque todo dia o helicóptero filma os caras armados e hoje eles fizeram essa trollagem". "Volta para as rádios, pelo amor de Deus". "Os caras brincando de polícia ladrão e os outros caras viajando".

Além disso, outros ainda acrescentaram: "Acho é bom! Esse jornalismo da Record é muito chato. Todo dia caçando assunto com esse helicóptero, parece que estão sem notícia". "Os caras imitaram direitinho". "O carioca precisa ser estudado".