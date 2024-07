Mell Muzzillo engata romance com Marcello Melo Jr, após fim com Xamã

Da ficção para a vida real! Ao que tudo indica a atriz Mell Muzzillo e o ator Marcello Melo Jr estão juntinhos. Após o cantor Xamã assumir um namoro com a atriz Sophie Charlotte, chegou a vez da "Ritinha" personagem vivida por Mell, ex-affair do rapper.

Os bastidores da rede Globo estão dando o que falar! De acordo com fontes próximas do elenco da novela Renascer, Mell estaria vivendo um romance discreto com outro colega de trabalho, o ator Marcello Melo, intérprete de José Bento. As informações são do jornal Extra.

Nas redes sociais, o casal chegou a postar um vídeo bem divertido no dia dos namorados. Sem imaginar o romance entre os atores, os internautas deixaram alguns comentários na publicação. "Eu amo esse elenco", comentou uma seguidora. "Ritinha toda dengosa achando que ele iria beijar ela", disse outro internauta.

Vale lembrar que, na trama do autor Bruno Luperi, Ritinha (Mell) se envolve com ambos os personagens, José Bento (Marcello) e Damião (Xamã). Já Sophie Charlotte interpreta a oportunista Eliana, que vive um caso de amor com o personagem Damião.

Falando em Sophie Charlotte, na última terça-feira (2), a atriz e o rapper Xamã foram flagrados juntos pela primeira vez em um teatro, em São Paulo. Os pombinhos estão vivendo um romance discreto longe dos holofotes da mídia.