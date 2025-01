Diego Hypolito faz revelação chocante sobre Olimpíadas de 2016: 'Usava...'

O ginasta Diego Hypolito continua causando com algumas declarações no BBB 25. Dessa vez, o ex-atleta comentou sobre as Olimpíadas de 2016. Durante uma conversa com Camila e Mateus, o rapaz compartilhou sua experiência com calvície e transplante capilar.

Enquanto batiam papo, Mateus perguntou se Hypolito já havia realizado implante, e o ginasta revelou: "Meu cabelo é transplantado", disse. Em seguida, a dupla de Vitória Strada questiona se o procedimento é doloroso e o irmão de Dany Hypolito explicou.

"Não, tem anestesia local. Eu fiz há oito anos", revelou. Após revelar sobre o implante, Diego contou que durante as Olimpíadas de 2016 usava lace na cabeça. "Eu usava lace nas Olimpíadas", contou. Diego também atribuiu o problema capilar à genética. Segundo ele, aos 21 anos precisava lidar com as "entradas".

Vale lembrar que a dupla formada pelos irmãos Diego e Daniele Hypolito estão correndo o risco de sair do jogo. No último domingo, por desempate da liderança, os ginastas foram escolhidos para encarar o voto do público.

Após a noite de formação de Paredão, Diego chegou a passar mal. O ex-ginasta sofreu uma crise de ansiedade e foi levado até o confessionário, onde foi socorrido e medicado pela equipe do reality.