Claudia Raia presenteia filha com vibrador aos 12 anos

Claudia Raia foi detonada na web após revelar que presenteou a filha Sophia, aos 12 anos, hoje com 22 anos, com um vibrador. A polêmica começou durante uma entrevista concedida pela atriz em Portugal. Na conversa, a famosa pontuou que não tem problema em educar sexualmente os filhos desde cedo.

“Os vibradores são brinquedos com prescrição médica, não é mais invenção”, iniciou ela, durante um bate-papo com os apresentadores do Goucha. Na ocasião, a artista foi questionada se teria brinquedos sexuais em casa. De imediato ela confirmou e detalhou que, inclusive, havia presenteado a filha com um deles.

“Tenho 17 vibradores em casa. E quando a Sophia fez 12 anos, eu dei um vibrador para ela e falei: ‘Vá se investigar. Vá saber do que que você gosta’”, recordou. "Dependendo do meu 'mood' eu escolho o vibrador que eu quero usar. E a vagina precisa ser muito bem cuidada", comentou ela.

Nas redes sociais, os usuários opinaram sobre as declarações polêmicas da famosa: "Meu Deus o que está acontecendo com as pessoas?", questionou um usuário. "Que médico prescreve isso para uma criança de 12 anos?", comentou outro. "Essa modernidade ainda não chegou a mim", disse mais um.

Vale lembrar que essa não é a primeira vez que Claudia Raia gera polêmica sobre a educação sexual dos filhos. Em 2024, a famosa revelou que para momentos íntimos do filho mais velho, Enzo Celulari, existe uma placa alertando para que ninguém entre no quarto.