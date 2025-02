Atriz brilha em estreia no cinema e marca presença na noite especial de "A Lista"

A noite de 10 de fevereiro de 2025 entrou para a história do cinema nacional com o lançamento especial do filme A Lista, no Roxy Dinner Show, em Copacabana, Rio de Janeiro. O evento, que reuniu artistas, amigos e familiares, celebrou não apenas a estreia do longa protagonizado por Lilia Cabral e Giulia Bertolli, mas também marcou a estreia no cinema de uma jovem estrela em ascensão: Helena Quintella, de apenas 11 anos, que já conquista o público com seu talento precoce e carisma único.

Enquanto Lilia Cabral e Giulia Bertolli, mãe e filha na vida real, dividem o protagonismo do filme, adaptado da peça homônima de Gustavo Pinheiro e dirigido por José Alvarenga Jr., foi Helena Quintella quem roubou a cena com sua presença encantadora. A jovem atriz, que interpreta Beta, neta da personagem de Lilia e filha de Letícia Colin, mostrou que está pronta para brilhar nas telas do cinema, consolidando-se como uma das promessas mais talentosas da nova geração.

O filme A Lista é uma adaptação do sucesso de público e crítica que, desde 2022, já foi assistido por mais de 50 mil pessoas nos teatros. A história ganhou vida pela primeira vez em 2020, ainda durante a pandemia, quando Lilia e Giulia encenaram o texto de Gustavo Pinheiro em um teatro vazio, com apenas três câmeras que transmitiam a peça on-line para pessoas de todo o mundo. A narrativa acompanha Laurita, uma professora aposentada e moradora de Copacabana que, inesperadamente, passa a conviver com sua vizinha Amanda, uma jovem cantora lírica. A relação entre as duas, a princípio marcada por diferenças geracionais, se transforma em uma jornada de sentimentos, lembranças e descobertas que mudarão suas vidas para sempre.

O roteiro do filme é assinado por Gustavo Pinheiro, autor da peça que inspirou a produção, com colaboração de Giulia Bertolli e supervisão de Marcelo Saback. A direção é de José Alvarenga Jr., que também esteve presente na sessão especial. O elenco ainda conta com nomes consagrados como Tony Ramos, Letícia Colin, Vitor Britto, Zezeh Barbosa, Guida Vianna, Bia Montez, Rosamaria Murtinho, Betty Faria, Tony Tornado, Reginaldo Faria, Anselmo Vasconcellos, Eber Inácio e Cláudio Gabriel.

Mas foi Helena Quintella quem chamou a atenção com sua atuação delicada e cheia de potencial. Natural de Maceió, a jovem atriz já acumula uma carreira impressionante para sua idade. Com participações em novelas bíblicas como Jesus e Gênesis, produzidas pela Record TV, e uma estreia na Globoplay na série Os Outros, ao lado de Adriana Esteves e Drica Moraes, Helena vem construindo um currículo diversificado e cheio de destaque. Em A Lista, ela dá mais um passo importante em sua trajetória, mostrando maturidade e sensibilidade em sua interpretação.

Além do cinema e da televisão, Helena também se destaca nos palcos. Com participações no musical A Christmas Carol e a promessa de integrar o elenco de Matilda em 2024, a jovem atriz demonstra uma paixão incontestável pela arte de atuar. "Estou sempre buscando me aperfeiçoar e aprender cada vez mais, fazendo aulas de teatro, participando de workshops e cursos. Amo o que faço!", compartilha Helena, cuja dedicação e talento natural já a tornam uma figura admirada no meio artístico.

A noite de estreia de A Lista foi um momento de celebração não apenas para o filme, mas também para Helena Quintella, que, com sua energia contagiante e talento inegável, provou que está pronta para conquistar o mundo do cinema. Com um futuro promissor pela frente, essa jovem estrela certamente continuará a encantar o público e a deixar sua marca no universo do entretenimento.