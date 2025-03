Emilia Pedersen celebra 23 anos de forma intimista e novidades nas telonas

Dona de múltiplos talentos —é atriz, cantora, compositora, modelo e influencer—, a dinamarquesa Emilia Pedersen completou mais uma primavera ao lado dos familiares, com um jantar intimista em um badalado restaurante nova-iorquino.

Ao postar uma série de fotos no Instagram, escreveu: "Aniversário para além de especial no meu lugar favorito com as minhas pessoas favoritas. Muito obrigada à minha família amorosa por tornar o meu dia tão adorável".

Antes disso, porém, a dona dos hits "Turn It Up", "Hit Me Again" e "With You", uma versão do clássico "Logo Eu", de Jorge e Mateus, já tinha compartilhado um extenso texto a respeito do ciclo que se inicia, mencionando os aprendizados dos últimos meses e garantindo que se sente totalmente preparada para tudo de bom que está por vir.

Apesar de não ter dado grandes spoilers, Pedersen contou que gravou dois filmes, ainda sem previsão de estreia, que fizeram os seus olhos brilharem. A bela confirmou também que retornou aos estúdios de gravação musical para colocar voz em novos projetos. "Já estou pensando em repertório, collab e outras surpresas para quem gosta do meu trabalho e me acompanha", disse a artista, que soma 1,1 milhão de seguidores só no Insta.