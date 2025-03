Vídeo! Roberto Cabrini puxa apresentadora pelo braço e a corrige ao vivo

Roberto Cabrini se envolveu em uma polêmica, no último final de semana. Durante a exibição do programa "Domingo Espetacular", o jornalista corrigiu Carolina Ferraz ao vivo, na TV Record. A apresentadora teria cometido um erro entre uma passagem de bloco para os comerciais.

"Muito bem. E a nossa descontraída Paloma Tocci já está em processo de aquecimento e vem com tudo daqui a pouco, né Carol?", perguntou Cabrini. "É verdade, ela vem com tudo daqui a pouco, mas isso vocês só vão assistir no próximo bloco. A gente volta já", disse a comunicadora.

Na ocasião, Cabrini interveio, e disse: "Corinthians e Palmeiras... Antes a gente tem que anunciar que Corinthians e Palmeiras fazem os ajustes... Pode ler", disparou o jornalista puxando a famosa pelo braço. Carolina chegou a ficar aérea, sem saber como reagir.

A atitude do repórter investigativo, no entanto, foi duramente criticada nas redes sociais. "Muito invasivo pegar ela pelo braço", "Elogie em público e corrija em particular", "Nossa que deselegante", "Homens sendo homens no ambiente de trabalho".

"Achei antiético. Ele poderia ter lido o bloco dela e no intervalo ter corrigido ela (a gente nem ia perceber). Ninguém gosta de ser chamado atenção pelo chefe na frente de terceiros, né? Imagine por um colega no ao vivo".