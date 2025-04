Miss Ceará 2025, Bruna Ramos Del Nero visita ONG para auxiliar em parceria

A fase da ONG Transformando Vidas fortalece laços com o Fundo Social de Salesópolis - (crédito: Divulgação)

A ONG Transformando Vidas acaba de iniciar uma nova e promissora etapa em sua história de impacto social, por meio de uma parceria estratégica com o Fundo Social de Salesópolis, presidido pela Sra. Jamily Macedo.

O encontro que oficializou a parceria reuniu Bruna Ramos Del Nero, CEO da ONG Transformando Vidas e atual Miss Ceará 2025, (que busca com sua faixa de Miss unir beleza, propósito e engajamento social), e a Sra. Jamily Macedo, que vem liderando com sensibilidade e firmeza o Fundo Social do município.

O estreitamento de laços entre as duas instituições representa não apenas um avanço institucional, mas um marco no compromisso coletivo de transformar realidades e gerar esperança onde ela é mais necessária: nas famílias em situação de vulnerabilidade.

“A parceria com o Fundo Social representa uma oportunidade concreta de ampliar nosso alcance e multiplicar os efeitos do nosso trabalho. Juntas, nossas instituições podem fazer ainda mais, com agilidade, presença e impacto”, destaca Bruna.

A atuação da ONG em Salesópolis já é reconhecida por sua consistência e profundidade. Ao longo dos anos, a ONG Transformando Vidas tem promovido iniciativas que estimulam a autonomia, resgatam a dignidade e fortalecem vínculos comunitários.

O ano de 2025 trará um motivo a mais para celebrar: Projeto Natal Transformando Vidas, que deu origem à ONG e inspirou toda a sua trajetória, completa 20 anos de existência. Criado por um grupo de voluntários que mais tarde fundaria oficialmente a organização, o projeto cresceu, se estruturou e se transformou em um símbolo de solidariedade no município.

Hoje, o Natal Transformando Vidas é o maior projeto da instituição. Em sua edição mais recente, cerca de mil pessoas foram atendidas, recebendo não apenas doações, mas também cuidado, afeto e a certeza de que não estão sozinhas.

“Celebrar 20 anos do nosso maior Projeto com essa nova parceria é motivo de enorme gratidão. Esse é o tipo de aliança que transforma intenções em ações concretas e multiplica resultados positivos”, afirma Bruna.

Com o apoio do Fundo Social de Salesópolis, a nova fase da ONG Transformando Vidas representa a força da cooperação entre poder público e sociedade civil. Um encontro de propósitos que reafirma que, quando se trabalha em conjunto, o impacto social se torna não apenas possível, mas inevitável.