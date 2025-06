Juliana Marins e o fator sobrenatural que estaria por trás da morte

Desde que surgiram as primeiras notícias sobre a queda da dançarina Juliana Marins, de 26 anos, em um vulcão na Indonésia, muitos brasileiros têm demonstrado indignação com a suposta negligência das autoridades locais no resgate da jovem, que morreu na última terça-feira (24).

Entre os diversos questionamentos e explicações sobre o que poderia ter causado a tragédia, uma teoria chamou atenção nas redes sociais: a de que a fatalidade teria uma possível ligação espiritual. A hipótese foi levantada pela neurocientista e pesquisadora Carol Capel, que apontou elementos místicos associados ao Monte Rinjani — local do acidente.

"Juliana fazia uma trilha no Monte Rinjani, que é um vulcão ativo e considerado um dos mais sagrados da Indonésia. A Indonésia é um arquipélago com cerca de 130 vulcões, que estão diretamente conectados a um culto ancestral", explicou Carol.

Ela também destacou a existência de práticas antigas envolvendo sacrifícios humanos para acalmar as forças da natureza: "Historicamente, há registros de sacrifícios humanos em vulcões para acalmar essa força da natureza. Os antigos acreditavam que os vulcões se tornariam menos ativos se pessoas fossem entregues como oferenda às divindades do fogo."

Internauta compartilha experiência pessoal na Indonésia

Nos comentários da publicação, um internauta compartilhou uma experiência pessoal que reforça a ideia mencionada por Carol. Ele relatou que evitou fazer a trilha do Monte Rinjani por dois motivos:

"1 — Muitas comunidades hindu-balinesas ou animistas fazem oferendas aos vulcões para apaziguar os espíritos da montanha, pedindo proteção contra erupções e desastres. Em algumas crenças, mortes acidentais nesses locais sagrados são interpretadas como 'oferendas involuntárias', como se o espírito da montanha tivesse 'chamado' a pessoa. Os locais mesmos contam essa história. Fontes como Euronews, Religion News Service e Hindustan Times abordam essas crenças."

"2 — Eu estava na Indonésia quando esse mesmo vulcão causou um terremoto em Lombok, de escala 6.9, com alerta de tsunami. Mais de 500 pessoas morreram e milhares ficaram desabrigadas. Sempre tive medo desse vulcão!"

O mesmo usuário ainda criticou a estrutura turística do país e compartilhou outro episódio de risco que viveu: "Passei mais de três meses na Indonésia e amo os locais, mas a negligência no turismo é bizarra. Eu mesma já fui largada no meio do mar por um barqueiro."

Por fim, ele reforçou sua revolta diante da demora no resgate de Juliana: "Entendo que, no quarto dia, muitos voluntários arriscaram a vida para ajudar. Mas estamos falando do dia em que ela caiu e ainda estava viva. Estamos falando das mentiras do governo... São muitas camadas."