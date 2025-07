Evogard propõe resposta ousada ao caos da saúde pública no Brasil

No Brasil, a espera por uma consulta médica pode ser mais perigosa do que a própria doença. Em algumas regiões, pacientes aguardam meses para serem atendidos por um especialista. O tempo médio para uma consulta com neurologista ou cardiologista pelo SUS ultrapassa 180 dias, segundo dados do próprio Ministério da Saúde. Enquanto isso, filas se multiplicam, postos de saúde colapsam e a confiança no sistema público continua em queda livre.

A promessa constitucional de “saúde para todos” tem se mostrado, na prática, uma utopia distante. Em muitas cidades, ainda se madruga na fila de postos para tentar uma senha. O que se vê é um cenário marcado por burocracia, escassez de médicos, desigualdade no acesso e abandono institucional. Quem não pode pagar por um plano privado fica à mercê da sorte ou da negligência do sistema.

Esse é o retrato atual de uma crise que se arrasta há décadas e que, apesar dos esforços de profissionais da linha de frente, mostra sinais cada vez mais visíveis de esgotamento.

Tecnologia e descentralização: a resposta da Evogard à crise sistêmica

É nesse cenário desolador que surge uma proposta disruptiva vinda de Fortaleza. A Evogard Saúde, empresa com DNA tecnológico e propósito social, propõe uma reconfiguração radical na forma de acessar a saúde suplementar. A promessa: consultas com 23 especialidades médicas garantidas em até 20 dias úteis, em qualquer lugar do Brasil. Sem filas, sem burocracia e sem variação de preço por idade.

A lógica da Evogard é simples, mas ousada: conectar o paciente ao atendimento médico especializado usando ferramentas digitais acessíveis, como o WhatsApp. Basta que o cliente envie uma solicitação por mensagem, indicando sua especialidade e CEP. Em até 20 dias úteis, a empresa agenda a consulta mais próxima da sua localização.

“O que estamos fazendo é devolver dignidade à saúde”, afirma Léo Junio, CEO da empresa. “As pessoas não aguentam mais esperar. Elas querem um atendimento rápido, de qualidade e que caiba no bolso. Isso é possível com tecnologia, inteligência de dados e uma rede nacional integrada.”

Sem restrições, sem letras miúdas

Ao contrário de muitos planos tradicionais, a Evogard não impõe barreiras etárias. Crianças, adultos e idosos têm o mesmo acesso e o mesmo preço. Não há surpresas no contrato, nem reajustes que penalizam os mais vulneráveis. A agilidade e a humanização do processo também chamam atenção: o cliente é acompanhado do início ao fim por uma equipe treinada, que cuida desde o primeiro contato até o pós-consulta.

Mais do que inovação, uma necessidade

A proposta da Evogard não é competir com o SUS, mas oferecer uma alternativa viável e acessível para quem está cansado de esperar. É um alívio necessário diante de um sistema que, embora essencial, está saturado e incapaz de atender à demanda da população.

Em tempos de incerteza institucional e desconfiança nas promessas de campanha, soluções como a da Evogard representam não apenas um avanço tecnológico, mas uma resposta prática e imediata a um problema crônico. Para quem depende da saúde, isso não é luxo. É sobrevivência.