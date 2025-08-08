Cyda Moreno se despede de Tony Ramos após saída de 'Dona de Mim': "Impossível não ir às lágrimas" - (crédito: Reprodução/Divulgação)

A última cena de Abel, personagem vivido por Tony Ramos em Dona de Mim, foi ao ar na última terça-feira, 5, e marcou não só os telespectadores, mas também os colegas de elenco. Cyda Moreno, que contracenou com o ator, fez uma homenagem emocionada em sua rede social após a exibição do capítulo.

“Ontem, em Dona de Mim, foi a despedida do grande Tony Ramos e seu afetuoso Abel. A sua presença em cena e nos bastidores é tão grande que foi impossível não ir às lágrimas”, escreveu a atriz.

Cyda falou com carinho sobre o convívio com o ator e agradeceu pela troca nos bastidores da novela. “Quanta gratidão pela oportunidade de estar tão próxima a ele e desfrutar dos seus ensinamentos. Que ator brilhante, generoso, educado, centrado em seu ofício. Uma vida dedicada a ele,” celebrou.

A atriz ainda reforçou que, mesmo com a saída do personagem da trama, do ator seguirá presente. “Muito obrigada por tanto, Sr. Antônio Ramos. E que bom que teremos você ainda em flashbacks e em nossos corações, ora sempre”, emendou a artista.

Cyda também comentou a participação do personagem Lui Lorenzo(José Loreto) na festa da Boaz, que foi ao ar no mesmo capítulo. “Foi lindooo”, finalizou.