Tiago Brunet lidera conferência e atrai multidão no Rio de Janeiro

A Conferência Destino 2025, liderada por Tiago Brunet, aconteceu na sexta-feira (5) e no sábado (6), no Rio de Janeiro. O evento reuniu uma multidão de 12 mil pessoas na Farmasi Arena, na Barra da Tijuca, com todos os ingressos esgotados. Foram dois dias de programação intensa, marcados por reflexões e mensagens de caráter transformador.



Entre os destaques internacionais esteve T.D. Jakes, um dos maiores pregadores do mundo, em sua segunda vinda ao Brasil. Além dele, também participaram Dale Bronner e Samuel Rodriguez.



No time nacional, a conferência contou com Victor Hugo, Deive Leonardo, Bruno Brito, Ronny Oliveira e Eliel Lima.



Criada para ser um ponto de virada na vida de cada participante, a Conferência Destino busca oferecer princípios sólidos e valores espirituais para o desenvolvimento pessoal.