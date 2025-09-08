Aderido por famosos, PMMA já tem local específico para discussão científica

Escolhido entre famosos como Latino, Globeleza Erika Moura, Tati Minerato, Gretchen, Duda Castro, Dayse Brucieri, o preenchimento com o polimetilmetacrilato (PMMA) é uma das alternativas na área de harmonização corporal e facial. O procedimento agora tem um local específico para discussão científica, que é a Sociedade Brasileira de Harmonização (SBH)que já está em funcionamento no Brasil.



Criada com o objetivo de valorizar o protagonismo médico na harmonização estética, promovendo a capacitação de alto nível, atualização científica baseada em evidência, networking qualificado, eventos exclusivos e apoio ético-jurídico, a SBH reúne médicos que atuam na área. É o que explica o médico, Dr. Rafael Almenara, vice-presidente da SBH.



“Estamos buscando consolidar a harmonização como prática médica segura, inovadora e reconhecida. Para isso, nossa intuição reúne médicos comprometidos com a ética, ciência e resultados naturais. Ela nasceu para defender e fortalecer o papel exclusivo do médico na harmonização estética, trazendo segurança e credibilidade a esta área”, explicou Dr. Rafael Almenara.



A presidente da SBH, Dr. Keyla Klava, conta que a sociedade é alicerçada em três princípios. “Temos atuado com harmonização com o compromisso de promover qualidade de vida para o paciente e resgatar, sempre que necessário, sua autoestima. Logo, nossa atuação requer práticas baseadas em ciência e protocolos validados; respeito ao papel do médico e ao bem-estar do paciente e busca por resultados naturais, inovação e atualização constante. Assim, nascemos com o compromisso de colocar em prática esses três princípios: segurança, ética e excelência”, revelou a médica.



A realização de procedimentos não invasivos, a exemplo da harmonização, está em crescimento no Brasil. Segundo a Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica Estética (ISAPS), o país ocupa o segundo lugar mundial em procedimentos estéticos não invasivos, atrás somente dos Estados Unidos. E, entre os procedimentos mais procurados, estão o preenchimento facial e corporal; tratamento para flacidez e aplicação de toxina botulínica.



“Entendemos que a harmonização é uma área médica que requer conhecimento científico e preparação. Por isso, a SBH funcionará como uma entidade de suporte, formação e valorização da carreira médica. O associado terá acesso a cursos, fellowships, protocolos inovadores, congressos exclusivos, além de um selo oficial que agrega credibilidade à sua prática profissional. Será um espaço de aprendizado contínuo, troca de experiências e fortalecimento da especialidade”, detalhou o vice-presidente.