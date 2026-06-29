Jovem estrela do teatro musical, Giselle Alfano assume papel de destaque em Wicked

Um dos maiores sucessos da história do teatro musical, Wicked voltou aos palcos brasileiros e segue encantando o público. Em cartaz na Cidade das Artes, no Rio de Janeiro, o espetáculo reúne um elenco de destaque, entre eles a atriz, cantora e bailarina Giselle Alfano, que vive um dos momentos mais importantes da carreira.

Aos 21 anos, a artista se tornou a segunda atriz mais jovem do mundo a interpretar Elphaba, a icônica Bruxa Má do Oeste. Na atual temporada, Giselle também é cover da protagonista, um dos papéis mais exigentes e admirados do teatro musical.

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A trajetória da artista começou cedo. Ela estudou durante sete anos na escola Allegresse Dança & Arte, em São Paulo, onde hoje também atua como professora e diretora. Em busca de aperfeiçoamento, participou de um intensivo de Teatro Musical na AMDA, em Nova York, antes de iniciar sua carreira profissional aos 17 anos.

Desde então, Giselle construiu um currículo de destaque em grandes produções, passando por musicais como Cantando na Chuva, Legalmente Loira e pelas temporadas de Wicked em São Paulo, em 2023 e 2025.

Agora, na temporada carioca, ela celebra mais um importante capítulo da carreira, consolidando seu espaço entre os novos talentos do teatro musical brasileiro. Wicked está em cartaz na Cidade das Artes, no Rio de Janeiro, com ingressos disponíveis para o público.