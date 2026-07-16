Morre, aos 83 anos, o jornalista Renato Machado; causa da morte é um mistério - (crédito: Reprodução/TV Globo)

Renato Machado, um dos nomes mais conhecidos do telejornalismo brasileiro e ex-apresentador do "Bom Dia Brasil", morreu na manhã desta quinta-feira (16), aos 83 anos. O jornalista estava internado na Clínica São Vicente, localizada na Gávea, Zona Sul do Rio de Janeiro. A causa da morte não foi informada.

Ao longo de mais de 40 anos de trajetória na TV Globo, Renato ocupou posições de destaque em diferentes telejornais da emissora. Além de comandar o "Bom Dia Brasil", ele esteve à frente do "Jornal da Globo", apresentou o "RJTV", fez parte da bancada do "Jornal Nacional" e também trabalhou como correspondente internacional e repórter especial.

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Em um depoimento concedido ao projeto "Memória Globo", o jornalista refletiu sobre a profissão e destacou que o exercício do telejornalismo exige aprendizado contínuo e domínio de diferentes áreas da produção jornalística.

"Para ser telejornalista é necessário um acúmulo de conhecimento. É saber curiosidades sobre grua, tráfego de câmera, enquadramento, cores, texto, edição. É uma troca. Um universo de aprendizado que, a cada dia, você vê que você erra", disse.