Miguel Schmid, Caique Ivo, Arthur Ferreira e Luiz Xavier integram elenco de 'Beacons of Light'

Os atores Miguel Schmid, Caique Ivo, Arthur Ferreira e Luiz Xavier fazem parte do elenco de “Beacons of Light” (Fachos de Luz), produção internacional filmada em inglês que reúne profissionais de diferentes países. O curta-metragem, gravado pela Trapézio Produções, aposta em uma proposta visual inovadora ao ser realizado com tecnologia de drones em uma única tomada, conduzindo o público por uma jornada que atravessa diferentes partes do mundo.

A narrativa contrapõe momentos marcantes da experiência humana, como nascimento, infância, amor, perda e morte, a monumentos culturais, históricos e religiosos, convidando o espectador à reflexão sobre o significado da vida e a grandiosidade das construções erguidas pela humanidade ao longo da história.

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Para Miguel Schmid, a produção representa a realização de um objetivo profissional. “Gravar num set em inglês é algo que venho me preparando para fazer há muito tempo e dessa vez ainda tive a oportunidade de gravar com amigos no elenco. Espero viver isso mais vezes.”

Caique Ivo destacou a oportunidade de integrar uma produção internacional e o aprendizado adquirido durante as gravações. “Participar de Beacons of Light foi uma experiência muito importante. Além de fazer parte de uma produção internacional, pude praticar meu inglês, conviver com pessoas nativas dos Estados Unidos e ainda interpretar um personagem ligado ao futebol, que é uma das minhas grandes paixões. Foi uma experiência que vou levar para a vida.”

Arthur Ferreira também celebrou a participação no projeto. “Gravar Beacons of Light foi uma honra. É uma produção internacional, dos Estados Unidos, e o mais especial foi conhecer gente nova e reencontrar amigos que o cinema já havia colocado no meu caminho.”

Luiz Xavier ressaltou a riqueza da troca cultural proporcionada pela produção. “Vivenciar uma troca cultural tão rica em um projeto internacional e ver os diretores abraçando a nossa história com tanto entusiasmo me fez sentir um orgulho enorme do que a gente estava construindo. Colocar a minha verdade em cena para retratar algo tão vivo na nossa cultura quanto a paixão pelo futebol e sentir como a nossa arte consegue atravessar fronteiras foi uma experiência engrandecedora.”

Com uma proposta que une inovação tecnológica, narrativa contemplativa e um elenco formado por artistas de diferentes nacionalidades, “Beacons of Light” promete levar ao público uma experiência cinematográfica marcada pela sensibilidade, pela beleza visual e por reflexões sobre a existência humana.