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Morre, aos 77 anos, jornalista histórico da TV Globo; causa da morte é revelada

Profissional, considerado um dos mais históricos da emissora, morreu nesta segunda-feira (31)

Morre, aos 77 anos, jornalista histórico da TV Globo; causa da morte é revelada - (crédito: Reprodução/Instagram)
Morre, aos 77 anos, jornalista histórico da TV Globo; causa da morte é revelada - (crédito: Reprodução/Instagram)

A trajetória de Carlos Monforte, um dos nomes históricos do jornalismo brasileiro, chegou ao fim nesta segunda-feira (31).

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O jornalista morreu aos 77 anos, enquanto realizava tratamento contra um câncer. A informação foi confirmada pela GloboNews.

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Com carreira construída especialmente na cobertura política, Monforte teve Brasília como um dos principais cenários de sua atuação profissional.

Entre os marcos de sua passagem pela televisão está a participação na criação do telejornalismo matinal da Globo: em janeiro de 1983, ele apresentou a primeira edição do "Bom Dia Brasil".

Natural de Santos, no litoral de São Paulo, Carlos Américo Aguiar Monforte nasceu em 3 de julho de 1949.

Ainda antes de concluir a graduação em Jornalismo, iniciou a carreira como repórter no jornal "A Tribuna", de sua cidade natal. A formação universitária foi concluída em 1972.

Foi também em 1978 que Monforte chegou à TV Globo. Inicialmente em São Paulo, atuou como repórter e produziu reportagens para atrações de grande destaque da emissora, entre elas o "Jornal Nacional" e o "Fantástico".

A experiência na área política ganhou força em 1982, quando passou a integrar a editoria de Política do "Jornal da Globo".

Paralelamente, exerceu funções no "Bom Dia São Paulo". Meses depois, assumiu um papel que se tornaria um dos principais registros de sua carreira: comandar a estreia do "Bom Dia Brasil", em janeiro de 1983.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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Mariana Morais

Colunista

Por Mariana Morais
postado em 31/08/2026 10:25
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