Aos 23 anos, Thiago Freitas ganha espaço na música nordestina; saiba mais sobre o artista

Aos 23 anos, Thiago Freitas vem construindo seu nome entre os novos artistas da música nordestina. Natural de Tangará, no Rio Grande do Norte, o cantor cresceu em contato com a cultura do interior e encontrou na música uma forma de transformar suas referências em carreira. Conhecido pelo repertório romântico dentro do forró, o artista vem ampliando sua presença no cenário nacional.

O primeiro contato com o instrumento aconteceu ainda na infância. Aos 10 anos, Thiago ganhou um violão de seu avô e começou a desenvolver sua relação com a música. Antes de conseguir viver exclusivamente da carreira artística, trabalhou como entregador em uma empresa de motos, conciliando a rotina de trabalho com o sonho de seguir na música.

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Um dos principais momentos de sua trajetória aconteceu há cerca de dois anos e meio, com o lançamento de “Outra Dose”. A faixa ganhou repercussão nas redes sociais e ajudou a ampliar o alcance do cantor para além do Rio Grande do Norte. A partir daí, Thiago passou a conquistar novos públicos e também dividiu trabalhos com nomes como Tarcísio do Acordeon.

Atualmente, o cantor vive uma nova fase com “Irapuru – Meu Lugar no Sertão”, projeto que resgata suas origens e a relação com o lugar onde cresceu. O trabalho reúne faixas como “Deu Forró”, “Tu Vai Ver” e “Meu Lugar”, trazendo elementos da cultura nordestina para um repertório pensado também para o consumo nas plataformas digitais.

A presença de Thiago no ambiente digital acompanha esse crescimento. O artista soma atualmente 1,3 milhão de seguidores no Instagram, 883 mil no TikTok e 1.789.863 ouvintes mensais no Spotify. Na plataforma Sua Música, já ultrapassa 48,9 milhões de reproduções.

Além da atuação nas plataformas, Thiago integra o casting da D&E Music, empresa com mais de 25 anos de atuação no mercado nacional de entretenimento. A parceria acompanha o momento de expansão da carreira do cantor, que vem ampliando sua presença e público em diferentes regiões do país.

Entre o interior do Rio Grande do Norte e os palcos da música nordestina, Thiago Freitas segue construindo uma trajetória que tem como base suas origens, mas que encontra nas redes sociais e nas plataformas digitais novas formas de chegar a diferentes públicos.