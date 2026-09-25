Mãe Loira do Funk: ex-vereadora de partido político famoso é presa; saiba motivo

Veronica Costa, conhecida no meio artístico como Mãe Loira do Funk, foi presa na noite desta quinta-feira (24), em Petrópolis, na Região Serrana do Rio de Janeiro.

A empresária e ex-vereadora do Rio de Janeiro pelo PL foi localizada no Vale das Videiras, em Araras, distrito do município, durante uma operação da Polícia Civil. A informação foi divulgada pelo g1.

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Veronica cumprirá pena de 10 anos e 8 meses de prisão pela condenação relacionada à tortura do ex-marido, Márcio Costa.

O caso chegou à Justiça após a denúncia apresentada pela vítima em fevereiro de 2011, quando os dois ainda eram casados. Segundo o processo, Márcio teria sido amordaçado e preso à própria cama por aproximadamente 20 horas, período em que também teria recebido ameaças de ser queimado vivo.

A primeira sentença contra a ex-vereadora foi proferida em 2019, com pena de 5 anos e 10 meses de prisão.

Quatro anos depois, em 2023, a 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro aumentou a punição para 10 anos e 8 meses.

A decisão estabeleceu o regime fechado para o cumprimento da pena e também determinou a perda do mandato de vereadora.

A Polícia Civil tentou cumprir o mandado de prisão contra Veronica na quarta-feira (23). Os agentes foram até o imóvel onde ela morava, na Barra da Tijuca, Zona Sudoeste do Rio, mas não a encontraram. A partir de então, ela passou a ser considerada foragida da Justiça.

A operação desta quinta-feira também terminou com a prisão de outros três integrantes da família da empresária.

Bruno Chaves Ribeiro e Tatiane Chaves Ribeiro, irmãos de Veronica, foram detidos, assim como Bruno Marcelo Bahia Marques, marido de Tatiane.

Bruno Chaves já tinha sido condenado a 10 anos e 8 meses de prisão pelo caso. Além dos três irmãos e do marido de Tatiane, Sebastião de Oliveira Evangelista, padrasto de Veronica, também recebeu condenação de 10 anos de reclusão.

Veronica Costa ganhou notoriedade no cenário do funk como Mãe Loira do Funk e também teve passagem pela política como vereadora do Rio de Janeiro.

