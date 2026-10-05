Antonia Fontenelle é massacrada por expor filho aos prantos após derrota nas urnas - (crédito: Reprodução/Instagram)

A derrota de Antonia Fontenelle nas eleições de 2026 foi seguida por uma transmissão ao vivo nas redes sociais.

Candidata a deputada federal pelo Rio de Janeiro, a apresentadora apareceu ao lado do filho, Salvatore, que se mostrou emocionado ao comentar o resultado.

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Durante a gravação, o menino criticou o desempenho eleitoral da mãe e demonstrou indignação com a quantidade de votos recebida por ela.

"Eu vi minha mãe acordar cedo, todo dia, seis, sete hora da manhã. Isso não existe, é falha do sistema. Eu tô indignado", declara o menino na gravação.

A publicação, entretanto, provocou reações diversas entre os internautas. Parte do público questionou a candidatura e outros criticaram a participação do filho no conteúdo.

"Eu descobrindo agora que ela era candidata a alguma coisa", comentou uma internauta. "Também acho que está errado. 3 mil pessoas [votando nela] ainda é muito", criticou outro internauta.

"Acho tão feio quem coloca criança para falar de política", disse mais um. "Imagina expor o filho pra fazer um mico desses", disse outra.

Fontenelle terminou a disputa com 3.873 votos, o equivalente a 0,04% da votação. A apresentadora concorreu ao cargo de deputada federal pelo PSDB.

O resultado ficou bem abaixo do registrado por ela na eleição anterior, quando recebeu cerca de 31 mil votos.

A diferença entre os dois desempenhos surpreendeu a candidata, que comentou a campanha nas redes sociais.

"Da outra vez, eu decidi ser candidata de última hora. Dessa vez não, tive tempo, visitei muitas ONGs, grupos de mães atípicas", lamentou ela.