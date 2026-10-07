Justiça condena Ana Castela após cantor expor foto e chamar homem de 'criminoso'

A Justiça de São Paulo condenou Ana Castela a pagar indenização por danos morais a Dalton de Oliveira Rodrigues Vieira após uma publicação da cantora nas redes sociais.

A decisão foi tomada em primeira instância na última segunda-feira (5), pela juíza Luciene Belan Ferreira Allemand, da Vara Única da Comarca de Bananal, do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

O caso começou depois que a sertaneja publicou um story em que expôs a imagem de Dalton e o associou à condição de “cúmplice” em um episódio de maus-tratos contra um cavalo ocorrido em Bananal, no interior paulista, em 2025. Na postagem, ele também teria sido chamado de “criminoso”.

Dalton afirmou no processo que a exposição teve consequências diretas em sua vida profissional. Segundo o relato apresentado à Justiça, ele perdeu os dois empregos que tinha após a repercussão do caso.

Por isso, além de R$ 700 mil por danos morais, solicitou aproximadamente R$ 61 mil referentes aos valores que deixou de receber e pediu que Ana Castela fosse obrigada a publicar uma retratação.

A sentença, porém, ficou muito abaixo do valor solicitado. A magistrada determinou o pagamento de R$ 2 mil por danos morais ao autor da ação. Os pedidos relacionados aos lucros cessantes e à retratação pública também não foram acolhidos.

Na avaliação da Justiça, Dalton teve participação na própria divulgação do episódio envolvendo o animal. Isso porque ele reconheceu ter feito os registros em vídeo do ocorrido, material que posteriormente passou a circular.

Dessa forma, a juíza considerou que a repercussão do caso não poderia ser atribuída exclusivamente à publicação de Ana Castela ou às manifestações de outras pessoas.

Mesmo levando esse aspecto em consideração, a decisão reconheceu que houve excesso na maneira como a cantora se referiu ao homem.

A associação de Dalton à prática criminosa ultrapassou, segundo o entendimento judicial, os limites da manifestação pública e atingiu sua honra e sua imagem.

O episódio envolvendo o cavalo havia ganhado grande repercussão em 2025, depois da divulgação de imagens do animal com as patas mutiladas.

No processo criminal relacionado aos maus-tratos, Andrey Guilherme Nogueira de Queiroz foi apontado como o único acusado e acabou condenado em dezembro daquele ano.

Dalton, por sua vez, sustentou que participou do caso apenas como testemunha e negou ter cometido, incentivado ou concordado com qualquer ato de violência contra o animal.

A Justiça também afastou a possibilidade de relacionar diretamente eventuais problemas de saúde alegados por Dalton à publicação feita pela cantora.

Da mesma forma, não ficou comprovado que Ana Castela tivesse utilizado a imagem dele com finalidade comercial ou publicitária.

A decisão divulgada agora encerra a análise da ação indenizatória em primeira instância, com a condenação da artista ao pagamento de R$ 2 mil por danos morais.