Pedro Manoel Nabuco reúne três filmes no Festival do Rio e consolida nova fase na carreira

Pedro Manoel Nabuco vive um momento importante na carreira. Aos 25 anos, o ator teve três filmes exibidos no Festival do Rio: Oceânico, Medley e Sedução.

Realizados em diferentes etapas de sua trajetória, os longas chegaram ao público no mesmo evento e marcaram um encontro simbólico entre os primeiros passos de sua experiência no cinema e o momento de expansão profissional que vive no audiovisual brasileiro.

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“Um já seria um sonho, né? Agora, três? A realidade ficou melhor que o sonho”, afirma Pedro.

A relação do ator com o Festival do Rio começou muito antes de integrar a programação. Morador da cidade, ele cresceu frequentando o evento como espectador, acompanhando produções nacionais e trabalhos de diretores que admirava. Anos depois, passou a fazer parte dessa história do outro lado da tela, com três produções no festival.

“Como eu moro no Rio, é sempre uma oportunidade de conseguir acompanhar os novos trabalhos de diretores e amigos que eu admiro. Já vi muitos filmes no festival, principalmente brasileiros, que gostei muito e carrego comigo. São anos frequentando como espectador, então é especial demais que os primeiros filmes de que participei estreassem juntos logo nesse festival, que é um dos mais importantes do país e acontece na cidade em que cresci”, conta.

Os três filmes também registram diferentes momentos de sua trajetória no cinema. Oceânico, sua primeira participação em um longa-metragem, foi filmado em outubro de 2023. Medley veio no fim de 2024, enquanto Sedução foi rodado em julho de 2025. A exibição conjunta reuniu projetos realizados ao longo de quase dois anos, evidenciando o percurso entre as gravações e a chegada das produções ao público.

“É uma coincidência incrível os três filmes estarem estreando no mesmo festival. Então fiquei muito animado para assistir aos três seguidos e ver o resultado de cada trabalho”, afirma.

Em Oceânico, Pedro interpreta Leo, amigo de Tom, personagem de Caio Cabral. Já em Sedução, vive Rick, um publicitário que descreve como “super certinho”. Em Medley, assume Carlito, personagem que chega para movimentar a vida de Lola, interpretada por Mel Maia.

“Oceânico e Sedução são duas participações divertidas e bem diferentes. Em Oceânico, o personagem é Leo, um amigo muito doido do Tom. Em Sedução, o personagem é um publicitário super certinho chamado Rick. Já no Medley, interpreto Carlito, um personagem que entra na história para dar uma bagunçada na vida da Lola. Foi um papel que me diverti muito fazendo”, explica.

Para o ator, a experiência de acompanhar o resultado de um filme vai além da exibição. O encontro com as equipes e a possibilidade de conversar sobre as escolhas feitas durante a produção fazem parte de sua relação com o cinema, um processo que exige tempo entre as filmagens e o lançamento.

“Eu gosto muito de assistir filme com os amigos. Assistir ao filme, conversar depois, trocar uma ideia, dizer o que achou. Tô doido pra assistir e falar sobre. E como no cinema o processo de pós-produção demora um pouquinho, vai ser incrível reencontrar a galera da equipe e ver o resultado todo mundo junto.”

Entre o cinema e o streaming

A passagem pelo Festival do Rio aconteceu em uma fase de expansão da carreira de Pedro. O ator vem acumulando trabalhos em diferentes formatos e ganhou projeção ao interpretar Mateus, filho dos personagens de Vladimir Brichta e Juliana Paes, em Pedaço de Mim, da Netflix. Também integrou Jogada de Risco, produção dos Estúdios Globo em parceria com o Globoplay, dirigida por Bruno Safadi.

A trajetória permite que ele acompanhe de perto as transformações do mercado audiovisual brasileiro. Na avaliação de Pedro, o crescimento da produção nacional convive com desafios importantes, sobretudo para o cinema independente, que depende de um percurso longo entre a concepção de um projeto e sua chegada ao público.

“Acho que o mercado tem se fortalecido bastante nesses últimos anos e nesse último governo, mas ainda é complexa essa ideia de indústria quando estamos falando de projetos independentes sem grandes serviços de streaming envolvidos. Porque um projeto de cinema demora desde a idealização até o lançamento, eu tô vendo isso na prática”, avalia.

A estreia dos três longas no mesmo festival também evidenciou essa dinâmica. Embora realizados em contextos diferentes, os projetos chegaram ao público após um processo que envolve etapas de produção, pós-produção e distribuição.

“É bastante simbólico que esses três filmes produzidos em contextos diferentes estejam estreando juntos no mesmo ano, no mesmo festival. Cinema é um trabalho que leva tempo. Então é um mercado que precisa de programas de incentivo a longo prazo, incentivo para pesquisa, para produção de novos roteiros, novos projetos e novos diretores.”

Os filmes também proporcionaram ao ator a oportunidade de trabalhar com diferentes gerações do cinema nacional. Entre os diretores dos projetos estão nomes como Zelito Viana, Ana Luiza Azevedo e Guilherme Coelho, que possuem trajetórias distintas no audiovisual brasileiro.

“Eu tive muita sorte de estar participando de filmes de diretores incríveis. Zelito Viana, que é uma lenda, Ana Luiza Azevedo, que também é super consagrada, e Guilherme Coelho, que está no seu segundo filme. É uma honra ter trabalhado com diferentes gerações do cinema nacional. São três filmes que certamente valem a pena conferir”, afirma.

Uma carreira em expansão

Aos 25 anos, Pedro Manoel Nabuco constrói uma trajetória que transita entre cinema, televisão, streaming e teatro. Antes mesmo de concluir a formação em Artes Cênicas na Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO), o ator já acumulava experiências profissionais e ampliava sua presença no audiovisual.

O teatro ocupa um lugar importante nesse percurso. A paixão pela área também veio da mãe, a atriz Carmen Leonora, e permanece como uma das bases de sua formação artística.

Seu primeiro trabalho no audiovisual foi A Vida Pela Frente, do Globoplay, dirigida por Bruno Safadi e Leandra Leal. A produção marcou o início de uma parceria com Safadi que seria retomada em Jogada de Risco, na qual Pedro interpretou Murilo.

“Foi um trabalho muito importante para mim, onde aprendi muito. Achei um ótimo presságio que meu primeiro trabalho na Globo fosse justamente com ele”, lembra.

Desde então, o ator passou por projetos de diferentes gêneros e públicos. Além das produções para o streaming, integrou o elenco da série infantojuvenil Sábado à Noite, do Gloob, com estreia prevista para outubro de 2026.

Na Netflix, interpretou Mateus em Pedaço de Mim, série criada por Angela Chaves que alcançou o primeiro lugar no ranking global de séries de língua não inglesa da plataforma. Também participou de Betinho: No Fio da Navalha, dirigida por Júlio Andrade e André Felipe Binder, e de Máscaras de Oxigênio Não Cairão Automaticamente, da HBO.

O próximo passo é Resposta ao Tempo, nova série de Lícia Manzo para o Globoplay. Conhecida pela construção de personagens complexos e por histórias centradas nas relações humanas, a autora representa uma nova oportunidade para o ator aprofundar sua experiência na televisão.

A exibição de Oceânico, Medley e Sedução no Festival do Rio se soma, assim, a uma trajetória que vem ganhando novos contornos. Para quem durante anos acompanhou o evento da plateia, ter três filmes na programação representa um marco particular e reforça sua presença em diferentes frentes do audiovisual brasileiro