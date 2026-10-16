Analice Nicolau abre espaço para a saúde do sono e faz alerta com especialista: 'Remédio não cura'

Quem acompanha a rotina agitada dos bastidores da comunicação sabe bem: noites em claro, cansaço acumulado e a sensação de acordar mais pesado do que quando deitou viraram quase uma rotina comum para muita gente.

De olho nessa dor que atinge anônimos e famosos, a jornalista Analice Nicolau decidiu usar sua força digital para trazer luz a um problema que afeta milhões de brasileiros, mas ainda é tratado com soluções paliativas e ineficazes.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Com mais de duas décadas de trajetória no telejornalismo de bancada e à frente de sua coluna de sucesso, Analice transformou seu perfil no Instagram em um verdadeiro palco de utilidade pública e comportamento.

Em um encontro virtual transmitido em conjunto com a cirurgiã-dentista Dra. Rosinéa Oliveira (CRO-PE 4710), fundadora da Clínica CLINIS, em Petrolina (PE), com mais de 35 anos de estrada clínica e membro da Sociedade Internacional de Bruxismo (SIBX), as duas colocaram o dedo na ferida sobre o uso indiscriminado de remédios para "apagar" e o hábito de culpar a ansiedade por tudo.

O bate-papo desmistificou a famosa placa rígida de acrílico e os medicamentos de tarja preta. "Muitas pessoas passam anos acreditando que o ranger dos dentes é apenas um reflexo de tensão mental, sem perceber que o corpo está emitindo um sinal de sufocamento noturno", pontuou Dra. Rosinéa durante a conversa, alertando que a dependência química para conseguir adormecer cobra um preço alto e não devolve a energia de ninguém no dia seguinte.

Com o chat fervendo de relatos de pessoas que sofrem com dor na face, cansaço matinal e engasgos noturnos, a especialista do Vale do São Francisco detalhou como funciona o Protocolo Integre-SE, método que vem chamando a atenção no país inteiro ao buscar a raiz do problema.

"A proposta do nosso protocolo é restabelecer a dimensão correta da mordida e fortalecer as vias respiratórias superiores, tratando a causa mecânica do problema sem necessidade de cirurgias", explicou a dentista ao responder dúvidas diretas sobre aplicação de botox no queixo, o sofrimento de crianças que dormem de boca aberta e o sonho do desmame medicamentoso seguro.

A iniciativa mostra como o jornalismo de entretenimento e bem-estar pode caminhar de mãos dadas com a prestação de serviço responsável, rompendo a distância fria dos consultórios para levar acolhimento real aos lares.

Para quem perdeu a transmissão ao vivo ou deseja conferir na íntegra as revelações que prometem mudar a relação de muita gente com a própria cama, o vídeo completo segue disponível e salvo no perfil oficial da jornalista no Instagram (@analicenicolau). Vale a pena conferir antes de colocar o despertador para tocar hoje.