Morre, aos 102 anos, lendária atriz de Hollywood que possui duas estrelas na calçada da fama - (crédito: Reprodução/Instagram)

A atriz Eva Marie Saint morreu aos 102 anos, deixando uma trajetória que marcou diferentes gerações do cinema americano.

A artista faleceu em sua casa, em Los Angeles, nos Estados Unidos, em 6 de outubro, por causas naturais. Ela estava entre os nomes mais longevos ainda vivos da era clássica de Hollywood.

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O reconhecimento internacional chegou logo no início de sua carreira nas telonas. Em 1954, Eva interpretou Edie Doyle no drama "Sindicato de Ladrões", contracenando com Marlon Brando.

A atuação lhe garantiu o Oscar de Melhor Atriz Coadjuvante em 1955, tornando sua estreia no cinema um dos momentos mais importantes de sua trajetória profissional.

A atriz nasceu em 4 de julho de 1924, em Nova Jersey, e começou a construir sua carreira artística no teatro. Antes de chegar às telas de cinema, trabalhou na Broadway e recebeu, em 1953, o Theatre World Award por sua participação na peça "The Trip to Bountiful".

Parceria com Alfred Hitchcock marcou carreira

Cinco anos depois de conquistar a estatueta da Academia, Eva voltou a chamar a atenção do público ao participar de "Intriga Internacional" (1959), suspense dirigido por Alfred Hitchcock.

No longa, ela contracenou com Cary Grant e consolidou sua presença entre as grandes atrizes de sua geração.

A filmografia também inclui produções como "Êxodo (1960)", "A Árvore da Vida" e "Grand Prix" (1966). Ao longo das décadas seguintes, a artista diversificou sua atuação e conquistou espaço na televisão, onde recebeu um prêmio Emmy por seu trabalho na minissérie "People Like Us".

Atriz também participou de filme do Superman

Mesmo após décadas de carreira, Eva continuou participando de grandes produções. Em 2006, interpretou Martha Kent, mãe adotiva do protagonista em "Superman – O Retorno".

Sua última participação em um longa-metragem ocorreu em 2014, com "Um Conto do Destino", filme estrelado por Colin Farrell.

O legado da americana também foi reconhecido em Hollywood com duas estrelas na Calçada da Fama, uma em homenagem ao trabalho no cinema e outra por sua contribuição à televisão.

Sua carreira atravessou mais de seis décadas e reuniu premiações, clássicos e colaborações com alguns dos principais nomes da indústria cinematográfica.