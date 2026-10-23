Deolane descobre pela TV da prisão que a filha foi parar no hospital após surto - (crédito: Reprodução/Instagram)

A distância da filha em um momento delicado de saúde se tornou mais um motivo de angústia para Deolane Bezerra.

Segundo a irmã da influenciadora, a advogada ficou sabendo pela televisão que Valentina, de 10 anos, havia sido hospitalizada após sofrer uma crise de pânico. O relato foi feito por Daniele Bezerra em um vídeo publicado nas redes sociais na quinta-feira (22).

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A menina teria passado mal depois de tomar conhecimento de que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) rejeitou, na quarta-feira (21), novos pedidos da defesa de Deolane. Conforme informações compartilhadas pela família, Valentina continuava sob observação médica.

Em seu pronunciamento, Daniele descreveu o sofrimento provocado pela situação e o desgaste acumulado durante as visitas à irmã, que permanece presa preventivamente.

“Eu já perdi nove quilos nessa luta, porque é difícil descer e subir aquela rampa praticamente todos os dias só com notícias ruins”, afirmou.

Ao falar sobre a impossibilidade de Deolane acompanhar de perto a situação da filha, a advogada declarou:

“Ela já sabia do estado de saúde da Valentina, porque viu na TV. E é desesperador, sabe? Ver quem a gente ama sofrer, sem sequer ter a possibilidade de estar ao lado da filha”.

Deolane está detida desde 21 de maio de 2026, quando foi presa durante a Operação Vérnix.

A investigação, conduzida pelo Ministério Público e pela Polícia Civil de São Paulo, apura suspeitas de lavagem de dinheiro e de participação em organização criminosa ligada ao Primeiro Comando da Capital (PCC). As acusações são contestadas pela defesa da influenciadora.