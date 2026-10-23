Marido morre na frente da esposa 3 anos após filho morrer pelo mesmo motivo; entenda - (crédito: Reprodução/Instagram)

A viagem de Celmar Aparecido Silva, de 64 anos, a Portugal terminou em uma tragédia que fez sua esposa reviver uma das maiores dores da família.

O goiano morreu após sofrer um infarto fulminante na quarta-feira (21), durante a visita à filha, e deixou a mulher, Eliene Dias de Pina Silva, diante de uma situação semelhante à que enfrentou há quase três anos, quando o filho do casal também morreu pelo mesmo motivo.

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Natural de Vianópolis, no sudeste de Goiás, Celmar morava em Goiânia com a esposa. Os dois desembarcaram em Portugal no dia 15 de outubro, com planos de permanecer por três meses ao lado da filha, que vive na cidade de Coina e havia dado à luz em 29 de setembro. A viagem tinha um propósito especial: conhecer a neta recém-nascida.

O passeio em família foi interrompido quando Celmar começou a sentir fadiga no apartamento da filha. Ele passou mal, caiu na sala e precisou ser socorrido. Apesar dos primeiros atendimentos e do encaminhamento ao hospital, não resistiu.

Em entrevista ao g1, Eliene contou que acompanhou a repetição de uma cena que marcou profundamente sua história. O filho do casal, João Paulo, morreu aos 29 anos após sofrer um infarto.

“As cenas se repetiram aqui, porque o João Paulo também teve um infarto e ele estava com 29 anos. O meu marido não se conformava por ele ter ido tão novo”, desabafou.

Viagem a Portugal foi marcada por decisão emocionante

Segundo Eliene, a visita à filha e à neta era um desejo importante para a família. A filha chegou a dizer que preferia adiar a visita caso a mãe precisasse viajar sem o marido.

“Ela falou: ‘Pai, se for para a minha mãe vir sem o senhor, não quero que ela venha. Ela fica aí com o senhor’. Aí ele falou: ‘Não, minha filha, eu vou, por causa da neném’”, relatou a viúva.

Após a morte em território português, os parentes começaram uma campanha para levantar recursos destinados ao traslado do corpo para Goiânia, cidade onde Celmar vivia com Eliene.