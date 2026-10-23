Matheus Lucas alfineta Malévola após prisão no Egito: 'Você não está no seu País'

O influenciador Matheus Lucas, brasileiro que vive nos Estados Unidos há 14 anos, alfinetou Malévola Alves ao comentar a prisão da criadora de conteúdo durante uma viagem ao Egito. Em vídeo, ele questionou o comportamento de turistas brasileiros no exterior e afirmou que conhecer as regras do destino deve fazer parte de qualquer viagem.

“Sabe qual foi a primeira coisa que eu aprendi quando eu mudei pros Estados Unidos? Você não está no seu país”, declarou. “Você vai realmente chegar lá e agir da mesma forma que você age no Brasil? Eu acredito que não.”

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Malévola foi detida na última terça-feira (20), em Alexandria, junto com uma amiga, após a circulação de vídeos que as autoridades egípcias classificaram como obscenos. Ela foi liberada nesta quarta-feira (21), segundo sua defesa.

Ao comentar o episódio, Matheus relacionou sua opinião à experiência de morar fora do Brasil. “A gente luta todo santo dia pra ser respeitado em um país que não é o nosso. A gente luta todo santo dia pra poder acostumar com a cultura que não é a nossa”, afirmou.

Para ele, episódios envolvendo turistas também podem afetar a maneira como outros brasileiros são recebidos. “Isso acaba sujando a imagem de quem realmente respeita o outro país”, disse.

No mesmo vídeo, Matheus ressaltou que identidade de gênero não deve ser motivo de julgamento. “A pessoa não pode ser julgada pelo gênero dela”, declarou. Ao falar sobre liberdade de vestir, acrescentou: “Você quer usar, você usa. Mas, em um país que você sabe que isso não é normal, o mínimo que você tem que fazer é respeitar aquelas regras”.

O influenciador encerrou com um conselho para quem pretende viajar ou morar no exterior: “Está indo visitar ou está indo migrar pra outro país? Respeite as regras daquele país”.