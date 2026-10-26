Jornalista famoso anuncia aposentadoria e encerra carreira de 56 anos na TV

Aos 73 anos, Celso Freitas decidiu se despedir da televisão brasileira e iniciar uma nova fase longe das câmeras.
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O jornalista encerra nesta segunda-feira (26) sua passagem pelo SBT News, após 11 meses na emissora, e se prepara para aproveitar a aposentadoria depois de mais de cinco décadas dedicadas à comunicação.
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A escolha foi motivada pelo desejo de ter uma rotina mais tranquila e aproveitar melhor o tempo livre. Em conversa com o colunista Flávio Ricco, do Portal LeoDias, o apresentador explicou o que pesou na decisão de encerrar a trajetória profissional.
“Quero ter mais tempo para curtir a vida. Lá se vão 56 anos de jornada. Eu sou extremamente grato por participar da estreia do canal. Aliás, inaugurei Globo News, Record News e agora o SBT News. De todos guardo o tratamento especial que fui merecedor e pela oportunidade de realizar um trabalho diferenciado do Hard News”, declarou.
A despedida acontece depois de o jornalista participar do lançamento do canal de notícias do SBT, em dezembro de 2025. Contratado no mês anterior, ele assumiu a apresentação de telejornais da emissora e permaneceu no projeto durante o período eleitoral de 2026.
Trajetória de Celso Freitas na televisão
Antes de chegar ao SBT, Celso Freitas passou mais de duas décadas na Record, onde apresentou atrações como o "Jornal da Record" e outros programas jornalísticos. Sua trajetória também inclui uma longa passagem pela Globo, emissora na qual ganhou projeção nacional ao comandar programas de grande audiência.
Na Globo, o jornalista esteve à frente de atrações como "Jornal Nacional", "Fantástico" e "Globo Repórter". Em 2004, deixou a emissora e iniciou uma nova etapa na Record, onde permaneceu por cerca de 21 anos.
Ao longo da carreira, também participou da implantação de canais de notícias no país. A experiência incluiu a GloboNews, a Record News e, mais recentemente, o SBT News, projeto que marcou sua última passagem pela televisão.
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