Médica morre aos 29 anos após praticar esporte que virou febre no Brasil

A médica oftalmologista Victoria d’Azevedo Silveira, de 29 anos, morreu em Barcelona, na Espanha, na segunda-feira (26), após viajar ao país para disputar uma meia maratona.
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Natural de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, ela havia completado a competição no domingo (25), em Valência, e estava acompanhada da mãe durante a viagem.
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Segundo informações da família, Victoria sofreu um mal súbito enquanto dormia no hotel em que estava hospedada. A mãe, Adriana d’Azevedo, confirmou a morte.
As duas pretendiam aproveitar alguns dias de férias na Espanha depois da participação da médica na prova.
A causa do falecimento ainda precisava ser esclarecida. Uma autópsia estava prevista para terça-feira (27), enquanto a família aguardava informações sobre os procedimentos necessários para a liberação do corpo. A Embaixada Brasileira também foi acionada.
Médica tinha paixão pela corrida
Além da carreira na medicina, Victoria mantinha uma relação próxima com o esporte. Ela participava de provas de corrida desde 2019 e integrava, desde 2020, a assessoria esportiva Companhia dos Cavalos.
Na meia maratona disputada na Espanha, a gaúcha completou o percurso em 1 hora, 36 minutos e 13 segundos.
De acordo com os dados da competição, ela alcançou o segundo melhor tempo entre as brasileiras participantes.
A trajetória profissional de Victoria também foi marcada pela formação acadêmica. Especialista em glaucoma, ela se graduou pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS) e realizou residência no Hospital de Clínicas.
Durante a infância, chegou a morar em Garibaldi, na Serra gaúcha, antes de retornar à capital para estudar.
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