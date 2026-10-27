José Wellington lança o álbum 'Vem Marcar (Ao Vivo)' e videoclipe de 'A Ti Seja a Glória'

O jovem cantor de worship José Wellington apresenta o álbum “Vem Marcar (Ao Vivo)”. Com nove faixas, o projeto chega acompanhado do videoclipe da canção “A Ti Seja a Glória”, dirigido por Lucas Oliveira.

“O álbum ‘Vem Marcar’ nasceu no coração de Deus, que o colocou no meu coração em 2025. Estávamos ministrando na região da Bahia quando essa canção surgiu. A partir dela, nasceram espontaneamente outras canções. Então, decidimos gravar o audiovisual na minha igreja local. Queríamos que fosse um registro no qual estivéssemos todos reunidos: as pessoas da igreja, a banda, família e amigos já de muito tempo. Na igreja onde eu congrego, todos me conhecem e temos uma comunhão intensa", afirma.

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"Os testemunhos que recebemos depois desse encontro foram incríveis e isso ficou marcado no coração das pessoas. Creio que esse projeto também vai marcar o seu coração. Aquele que é marcado pelo Senhor nunca mais é o mesmo, porque existe uma marca de Cristo dentro de cada um”, completa o cantor.

Em 19 de junho deste ano, José Wellington apresentou o EP “Vãs Paixões”, composto por cinco músicas: “Vem Marcar”, “Eu Irei”, “Estou Pronto”, “Espontâneo Vem Marcar” e “Vãs Paixões”. As duas últimas também ganharam vídeos dirigidos por Lucas Oliveira. Já no dia 4 de setembro, o cantor lançou o single “Me Lanço no Fogo”, que também recebeu um videoclipe com direção de Lucas Oliveira.

Em 19 de dezembro de 2025, José Wellington lançou o álbum “Cordeiro”, que reúne dez faixas. Entre elas está “Nada Vai Nos Separar”, que também ganhou um videoclipe, dirigido por Vitor Rocha.

José Wellington já acumula mais de 31 milhões de visualizações em seu canal oficial no YouTube. Somente o videoclipe de “Não Quero Ser o Mesmo” conta com mais de 4,5 milhões de visualizações.