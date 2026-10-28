Homem morre aos 42 anos após praticar atividade física comum entre brasileiros no Parque Ibirapuera

Um homem de 42 anos morreu na manhã de terça-feira (27) enquanto praticava atividade física no Parque Ibirapuera, na zona sul de São Paulo.
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Ele sofreu um mal súbito e parou de respirar. Apesar das tentativas de reanimação, o óbito foi confirmado ainda no local.
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A ocorrência foi registrada por volta das 6h30, conforme informações do Corpo de Bombeiros.
Após serem acionadas, equipes médicas que atuam no parque iniciaram manobras de ressuscitação cardiopulmonar (RCP) na tentativa de salvar o visitante.
Guardas civis metropolitanos também foram chamados para atender à situação. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi mobilizado, mas o homem não resistiu.
Polícia investiga circunstâncias da morte
O caso foi registrado como morte suspeita no 27º Distrito Policial, localizado em Campo Belo. A investigação deverá esclarecer as circunstâncias do ocorrido.
A Secretaria da Segurança Pública de São Paulo (SSP) informou que o homem passou mal durante o exercício e sofreu uma parada respiratória.
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