Brasileira de 24 anos morre enquanto dormia durante viagem à França e possível causa vem à tona

Brasileira de 24 anos morre enquanto dormia durante viagem na França e possível causa da morte vem à tona - (crédito: Reprodução/Instagram)

A viagem de Anna Júlia Barros Silva pela França terminou de forma inesperada no último sábado (24).

Natural de Anápolis, em Goiás, a brasileira de 24 anos foi encontrada morta no quarto de hotel em que estava hospedada em Paris, após passar mal enquanto dormia.

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A causa do falecimento ainda é investigada pelas autoridades francesas. A jovem estava na capital francesa acompanhada de amigas e havia conversado com a mãe, Patrícia Antônia de Barros, na noite anterior.

Na manhã seguinte, quando as colegas foram chamá-la para continuar o roteiro turístico, perceberam que ela não acordava e acionaram a polícia.

Anna Júlia vivia em Roma, na Itália, havia um ano e seis meses. Além de trabalhar no país europeu, ela cursava Gestão Financeira pela internet e havia se mudado para o exterior com o objetivo de conquistar independência financeira e realizar o sonho de morar fora do Brasil.

Jovem tinha histórico de trombose

Segundo Patrícia, a filha convivia com a Síndrome do Anticorpo Antifosfolipídeo (SAF), uma doença autoimune associada ao aumento do risco de formação de coágulos sanguíneos. Por esse motivo, Anna Júlia fazia uso regular de medicamentos anticoagulantes.

Em janeiro de 2025, a jovem chegou a passar vários dias internada em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) após sofrer uma trombose.

Apesar do histórico médico, ainda não há confirmação de que a doença tenha relação com a morte durante a viagem.

A família aguarda o resultado da autópsia para esclarecer o que aconteceu. Um amigo dos parentes está auxiliando nos procedimentos burocráticos na França, e a previsão informada pela mãe é de que o laudo seja entregue até sexta-feira (30).

Família organiza despedida após morte inesperada

Diante da perda, os familiares decidiram realizar a cremação de Anna Júlia na França e transportar as cinzas para o Brasil.

A medida foi escolhida após a família avaliar os custos envolvidos no traslado internacional do corpo.

O consulado brasileiro já recebeu a documentação da jovem, incluindo o passaporte, mas os parentes ainda aguardam a liberação pelas autoridades francesas.

Além da despedida, a família pretende manter uma iniciativa que Anna Júlia preparava antes de morrer. A jovem havia comprado diversos produtos para organizar uma festa destinada a crianças de Anápolis, prevista para 7 de novembro.

O evento será realizado, e os familiares e amigos pretendem prestar uma homenagem a ela durante a ocasião.

Patrícia descreveu a filha como uma pessoa alegre, aventureira e generosa, que costumava ajudar quem precisava e se preocupava com o bem-estar dos familiares.

Segundo a mãe, Anna Júlia tinha o hábito de colocar outras pessoas à frente dos próprios interesses e desejava realizar os sonhos da família.