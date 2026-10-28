Matheus Fernandes e a esposa fazem enxoval da primeira filha em Orlando, nos Estados Unidos

O cantor e compositor Matheus Fernandes, conhecido nacionalmente como MF, esteve na MacroBaby, em Orlando, nos Estados Unidos, ao lado da esposa, Tamiris, para preparar o enxoval da primeira filha do casal. Grávida de 30 semanas, a futura mamãe também aproveitou a visita para realizar um ultrassom 8K, com imagens ultrarrealistas que permitem visualizar o rostinho da bebê com riqueza de detalhes.

O momento foi compartilhado em família. Além de Matheus e Tamiris, acompanharam o passeio a tia e o tio do cantor e a mãe da futura mamãe, que participaram dessa etapa especial de preparação para a chegada da menina.

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O ultrassom 8K foi um dos destaques da visita, proporcionando ao casal a oportunidade de ver imagens detalhadas da filha ainda durante a gestação. Com a gravidez já na reta final, a experiência tornou-se mais um registro da expectativa pela chegada da primeira herdeira.

O casal esteve na MacroBaby, em Orlando, um dos destinos mais conhecidos dos Estados Unidos para compras de enxoval infantil e produtos para gestantes. A loja já recebeu personalidades brasileiras como Ivete Sangalo, Claudia Leitte, Sabrina Sato, Silvio Santos, Boca Rosa e entre várias outras.

Matheus Fernandes ganhou projeção nacional com sucessos como “Baby Me Atende”, parceria com Dilsinho, e “Coração Cachorro”, com Ávine Vinny. O artista também é conhecido por músicas como “Balanço da Rede”, com Xand Avião, e “Lapada Dela”, com o grupo Menos é Mais, consolidando seu espaço no cenário do forró e do piseiro.