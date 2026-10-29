Jornalista da GloboNews passa mal ao vivo ao cobrir fuga de Flávio Bolsonaro e revela motivo do mal-estar

A jornalista Miriam Leitão, de 73 anos, precisou interromper um comentário durante uma transmissão ao vivo da GloboNews após sentir tontura.
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O episódio aconteceu na quarta-feira (28), enquanto ela participava do "Edição das 18h" e analisava acontecimentos da política brasileira, incluindo a fuga do ex-candidato à presidência, Flávio Bolsonaro.
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Diante do desconforto, a comentarista deixou o ponto onde estava no estúdio e se aproximou da bancada de Camila Bomfim. A apresentadora percebeu que algo estava errado e demonstrou preocupação com a colega durante a transmissão.
“Eu estou sentindo um pouco de tonteira e vou ficar por aqui, ao seu lado”, explicou Miriam ao se deslocar para perto da âncora.
Camila perguntou se a jornalista estava bem e a convidou a permanecer ao seu lado. Miriam aceitou a ajuda e pediu para ficar em uma posição semelhante à ocupada habitualmente por outra comentarista do canal.
“Posso ficar ao seu lado? Como a Malu fica?”, questionou, em referência a Malu Gaspar. Com a autorização da apresentadora, ela permaneceu junto à bancada e conseguiu retomar sua análise.
Miriam Leitão explica o que provocou o mal-estar
Após o episódio repercutir nas redes sociais, a jornalista esclareceu que sofre de labirintite e tem episódios ocasionais de vertigem. Em conversa com a coluna F5, da Folha de S.Paulo, ela afirmou que recebeu orientações médicas e que já estava bem.
“Foi tudo muito cansativo nesse pais, foram emoções intensas. Eu tenho labrintite e fico sob controle, mas acabou acontecendo e virou notícia. Mas logo fiquei bem, pois continuei comentando”, declarou.
Apesar do susto durante o telejornal, Miriam conseguiu continuar sua participação após mudar de lugar no estúdio. Na quinta-feira (29), ela manteve normalmente suas atividades no rádio e como colunista, embora tenha recebido folga das aparições na televisão.
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