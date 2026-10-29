Sasha Meneghel anuncia 1ª gravidez com fotos inéditas do ultrassom; veja

Sasha Meneghel está grávida do primeiro filho com o marido, o cantor João Lucas.
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A novidade foi anunciada pelo casal nesta quinta-feira (29), por meio de uma publicação nas redes sociais que rapidamente recebeu mensagens de carinho de fãs e personalidades.
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Nas imagens divulgadas, os dois aparecem juntos em clima de celebração, incluindo um registro em que João Lucas beija a barriga da mulher e outro que mostra uma imagem do ultrassom.
O casal também compartilhou momentos ao lado dos cachorros. A legenda da publicação foi acompanhada por um coração vermelho.
A notícia marca uma nova etapa na vida da estilista, de 28 anos, e do músico, de 26. Os dois estão juntos desde 2020 e oficializaram a união em 2021, em uma cerimônia intimista.
Xuxa será avó pela primeira vez
Filha da apresentadora Xuxa Meneghel e do ator Luciano Szafir, Sasha cresceu sob os holofotes desde a infância. Com a chegada do bebê, a apresentadora se tornará avó pela primeira vez.
A gravidez também movimenta a vida de João Lucas, que segue carreira musical e desenvolve projetos profissionais ao lado da esposa.
Os dois são sócios na Mondepars, marca de moda criada por Sasha, que atua como estilista e diretora criativa.
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