Atriz famosa recorre à morte assistida após descobrir câncer terminal aos 95 anos - (crédito: Reprodução/Instagram)

A atriz norte-americana Barbara Barrie morreu aos 95 anos, na quarta-feira (28), em sua residência em Manhattan, nos Estados Unidos.

Indicada ao Oscar por sua atuação no cinema, ela recorreu à morte medicamente assistida após receber o diagnóstico de câncer terminal. A informação foi confirmada por sua filha, Jane Harnick.

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Além da doença oncológica, a artista convivia desde 2014 com fibrose pulmonar idiopática, condição degenerativa que provoca cicatrizes no tecido pulmonar e compromete a respiração. A morte assistida ocorreu em meio ao agravamento de seu estado de saúde.

Com uma carreira que atravessou mais de seis décadas, Barbara acumulou reconhecimento no cinema, na televisão e nos palcos.

Em 1979, ela interpretou Evelyn Stohler no filme "Breaking Away", conhecido no Brasil como "O Vencedor". O desempenho lhe rendeu uma indicação ao Oscar de melhor atriz coadjuvante.

A personagem voltou a ser interpretada pela atriz em uma série de televisão baseada no longa-metragem. Por esse trabalho, ela também recebeu uma indicação ao Emmy, em 1981.

Atriz venceu prêmio em Cannes

Um dos momentos mais importantes da trajetória de Barbara ocorreu em 1964, quando conquistou o prêmio de melhor atriz no Festival de Cannes por "One Potato, Two Potato".

No drama, ela interpretou uma mulher divorciada que enfrenta conflitos relacionados à guarda da filha após se casar com um homem negro.

A carreira da artista também incluiu trabalhos na televisão, com participações em produções como "Barney Miller" e "Suddenly Susan". No cinema, ela esteve em "Private Benjamin", ao lado de Goldie Hawn.

Nos palcos, Barbara integrou o elenco original do musical "Company", de Stephen Sondheim, em 1970. Sua atuação lhe garantiu uma indicação ao Tony, uma das principais premiações do teatro norte-americano.

Barbara Barrie também escreveu livros sobre o câncer

A experiência pessoal com a doença levou a atriz a abordar o câncer em obras publicadas ao longo da vida.

Depois de receber um diagnóstico de câncer retal na década de 1990, ela escreveu livros sobre o tratamento e os desafios enfrentados durante o período, buscando contribuir para reduzir o estigma relacionado à enfermidade.

Barbara deixa dois filhos, Jane e Aaron Harnick, além de três netas. Seu marido, o diretor artístico Jay Harnick, morreu em 2007.