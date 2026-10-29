Musa do Vasco Bia Fernandes conquista 3º lugar no Miss Mundo Tattoo e celebra estreia no pódio

A modelo fotográfica, empresária e Musa do Vasco Bia Fernandes tem um novo motivo para celebrar. Moradora do Rio de Janeiro, ela conquistou o 3º lugar no concurso Miss Mundo Tattoo, resultado que marcou sua estreia no pódio como miss tattoo.

Bia viveu a emoção de participar de um concurso que reúne beleza, personalidade e o universo da tatuagem. Para a modelo, a colocação representa um momento especial em sua trajetória e fortalece sua motivação para buscar novas oportunidades no mundo da moda e dos concursos.

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Emocionada com o resultado, Bia Fernandes destacou a gratidão pela experiência e a vontade de continuar evoluindo na carreira.

"Essa é a minha primeira conquista como miss tattoo, e vou honrar esse título com todas as minhas forças. Estou muito feliz e grata por ter chegado ao pódio. Essa conquista me dá ainda mais motivação para continuar lutando e buscando voos cada vez mais altos", celebra a Musa do Vasco.

Além da atuação como modelo fotográfica e empresária, Bia Fernandes é conhecida por sua trajetória como Musa do Vasco. Com personalidade e autenticidade, ela busca ampliar sua presença no universo da moda, da fotografia e dos concursos de beleza ligados à tatuagem.

Para Bia, o terceiro lugar no Miss Mundo Tattoo vai além de uma classificação no concurso. Representa a realização de um objetivo pessoal, uma experiência marcante e o começo de uma nova etapa profissional.