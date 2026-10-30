Apresentadora do SBT causa polêmica ao insinuar que Shawn Mendes, namorado de Bruna Marquezine, não toma banho

Fernanda Keulla surpreendeu os telespectadores do SBT ao fazer uma observação inesperada sobre Shawn Mendes, atual namorado de Bruna Marquezine.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
Durante participação no programa "Fofocalizando", na quinta-feira (29), a ex-BBB colocou em dúvida os hábitos de higiene do cantor canadense e afirmou que ele transmite a impressão de não tomar banho.
Fique por dentro das notícias que importam para você!
A declaração aconteceu enquanto a apresentadora comentava a aparência do artista. Apesar de demonstrar admiração pela beleza do músico, Fernanda não deixou de fazer uma provocação que acabou chamando a atenção dos colegas de bancada.
“Umas coisas que saem da minha cabeça que eu tenho que falar. O Shawn Mendes, pra mim, é um cara muito maravilhosíssimo. Mas ele passa uma impressão pra mim que ele não toma banho”, declarou.
Percebendo o potencial de repercussão da fala, a campeã do "Big Brother Brasil 13" ainda fez questão de se desculpar publicamente, mas manteve o comentário. “Ele me passa essa impressão. Me perdoe, Brasil”, completou, em tom descontraído.
Shawn Mendes é um dos nomes internacionais mais conhecidos da música pop e também ganhou destaque na imprensa de celebridades por seu antigo relacionamento com Camila Cabello.
Saiba Mais
- Mariana Morais Ivete Sangalo adia show no Parque Ibirapuera e desabafa sobre real motivo
- Mariana Morais Larissa Manoela e Ana Castela apostam em imóveis nos EUA e reforçam tendência entre brasileiros
- Mariana Morais Motorista de ônibus sofre infarto fulminante, morre ao volante e provoca engavetamento
- Mariana Morais Ator Matheus Sabbá morre aos 30 anos e causa da morte intriga público
- Mariana Morais Patrick Stewart, o Professor Xavier de 'X-Men', morre aos 86 anos
- Mariana Morais Flor participa de 'Leve Chico', série musical em homenagem a Chico Buarque