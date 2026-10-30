Apresentadora do SBT causa polêmica ao insinuar que Shawn Mendes, namorado de Bruna Marquezine, não toma banho - (crédito: SBT/Instagram)

Fernanda Keulla surpreendeu os telespectadores do SBT ao fazer uma observação inesperada sobre Shawn Mendes, atual namorado de Bruna Marquezine.

Durante participação no programa "Fofocalizando", na quinta-feira (29), a ex-BBB colocou em dúvida os hábitos de higiene do cantor canadense e afirmou que ele transmite a impressão de não tomar banho.

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A declaração aconteceu enquanto a apresentadora comentava a aparência do artista. Apesar de demonstrar admiração pela beleza do músico, Fernanda não deixou de fazer uma provocação que acabou chamando a atenção dos colegas de bancada.

“Umas coisas que saem da minha cabeça que eu tenho que falar. O Shawn Mendes, pra mim, é um cara muito maravilhosíssimo. Mas ele passa uma impressão pra mim que ele não toma banho”, declarou.

Percebendo o potencial de repercussão da fala, a campeã do "Big Brother Brasil 13" ainda fez questão de se desculpar publicamente, mas manteve o comentário. “Ele me passa essa impressão. Me perdoe, Brasil”, completou, em tom descontraído.

Shawn Mendes é um dos nomes internacionais mais conhecidos da música pop e também ganhou destaque na imprensa de celebridades por seu antigo relacionamento com Camila Cabello.



