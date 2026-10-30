Atriz Francine Carvalho estreia no cinema em filme estrelado por Caio Castro; saiba mais

Francine Carvalho estreia no cinema com “Entre a Vida e o Asfalto”, filme protagonizado por Caio Castro e dirigido por Carlos Augusto Neco. Produzido pela Cinedoro Produções, o longa concluiu recentemente as filmagens e está em fase de pós-produção.

Na trama, Francine interpreta Bia, uma vendedora de automóveis que cruza o caminho de Jeff, personagem de Caio Castro. Apaixonado por carros e velocidade, o mecânico enfrenta perdas e desafios ao longo da história.

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Um detalhe curioso da personagem está no figurino: o sapato criado por Carlos Bairros especialmente para Bia tem dois carrinhos no salto, em referência à paixão dela pelo universo automotivo.

Empresária há anos, Francine conta que encontrou pontos de identificação com a personagem, mas que atuar trouxe uma experiência diferente da sua rotina profissional. “O universo dos negócios, das vendas e do relacionamento com pessoas faz parte da minha história. Mas o cinema me apresentou algo novo: a oportunidade de sair de mim mesma para dar vida a outra pessoa. Foi desafiador, emocionante e, acima de tudo, transformador”, afirma.

Sobre trabalhar ao lado de Caio Castro e de outros profissionais do entretenimento, a atriz destaca a oportunidade de aprendizado. “Foi uma experiência enriquecedora e uma grande honra fazer parte de um projeto que reúne profissionais de diferentes trajetórias, incluindo um nome tão reconhecido como Caio Castro”, diz.

Francine também agradece a Carlos Augusto Neco pelo convite e a Francesco Gagliano, conhecido como Tchesco, diretor do Teatro Bibi Ferreira, pelo apoio recebido durante essa experiência. “Quando me proponho a fazer algo, me dedico de verdade. Sou muito grata ao Carlos pelo convite e ao Tchesco por todo o suporte. Levarei comigo todo o aprendizado e o carinho que recebi”, conta.

Para a atriz, a participação no longa representa a oportunidade de explorar novos caminhos. “O cinema me ensinou que não precisamos escolher uma única versão de nós mesmas. A vida nos permite viver muitos papéis, dentro e fora das telas”, conclui.

Além de Caio Castro e Francine Carvalho, o elenco reúne Valesca Popozuda, Flávia Viana, Larissa Rodrigues, Marcos Winter e Jayme Periard, entre outros nomes. O filme ainda não tem data de estreia nos cinemas.