João Vicente expõe suposta campanha de difamação contra Marina Ruy Barbosa em meio a ataques - (crédito: Reprodução/Instagram)

Os ataques públicos contra Marina Ruy Barbosa ganhou um novo capítulo após João Vicente de Castro publicar uma carta aberta em defesa da atriz.

O ator atribuiu as críticas direcionadas à artista a divergências políticas e afirmou que existe um ataque coordenado para prejudicar sua imagem pública.

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A polêmica envolve também o afastamento de Marina e Luma Costa, amigas desde a infância que deixaram de se seguir no Instagram.

A situação ganhou ainda mais visibilidade depois que capturas de tela de uma conversa particular entre Marina e a influenciadora Nati Vozza começaram a circular nas redes sociais.

O desentendimento teria começado após Nati questionar as posições políticas da atriz, que declarou voto em Lula. Posteriormente, outras influenciadoras também fizeram críticas à artista, entre elas Lala Rudge.

Diante da repercussão, João Vicente decidiu tornar público seu posicionamento. Em uma publicação acompanhada de uma foto de Marina, o ator afirmou que a amiga estaria sendo alvo de uma campanha de cancelamento e classificou a movimentação como uma tentativa de destruição de reputação.

"Marina está sofrendo uma tentativa de cancelamento. É vítima de um ataque coordenado, puxado por algumas mulheres de São Paulo que discordam dela politicamente, por ter expressado sua opinião. É baixo, é sádico e covarde", iniciou ele.

"Ela é mais uma vítima de uma dinâmica covarde de destruição de reputação, que pune qualquer um que ouse se posicionar. O cancelamento é violento. Começa com meia dúzia de pessoas, ganha volume em poucas horas e, quando você vê, uma multidão que nem sabe direito do que se trata está atacando, xingando, pedindo boicote, tentando apagar anos de trabalho e de história", continuou o ator.

"Ninguém escuta, ninguém pergunta, ninguém pondera. Só se ataca. E quem está do outro lado sente tudo isso sozinho. Estou aqui para dizer que ninguém merece ser linchado por ter uma opinião seja ela qual for. Essa dinâmica só funciona porque a maioria assiste calada", pontuou ele.

Por fim, João declarou: "O silêncio de quem discorda do linchamento é o que deixa ele crescer. Por isso, se você é contra isso, se posicione publicamente. Comente, compartilhe, diga com todas as letras que não concorda com esse tipo de ataque. Não deixe que ela passe por isso sozinha. E encha a Marina de amor".