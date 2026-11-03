Músico morre aos 43 anos após ser atingido por raio em reunião familiar - (crédito: Reprodução/Instagram)

Uma reunião familiar terminou em tragédia no último domingo (1º), após um raio atingir um grupo de pessoas e provocar duas mortes.

Entre as vítimas estão o músico Douglas Santos, conhecido como Manga do Cavaco, de 43 anos, integrante do grupo Samba Entre Amigos, e sua tia, Maria do Carmo.

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O artista chegou a ser socorrido e levado ao Hospital Santa Marcelina, em São Paulo, onde permaneceu internado em estado grave na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

Segundo informações divulgadas pela jornalista Lisa Gomes, a morte foi confirmada na segunda-feira (2).

O episódio também deixou familiares feridos. Henrique, filho de Douglas, sofreu lesões no rosto e na cabeça e precisou de atendimento hospitalar.

De acordo com Janaína, irmã do músico, a criança apresenta evolução positiva. A mãe do artista também foi atingida e sofreu uma fratura no tornozelo, mas passa bem.

Grupo lamenta morte de integrante

A ocorrência foi comunicada inicialmente pelo perfil do Samba Entre Amigos nas redes sociais. Em uma publicação, os integrantes relataram a gravidade da situação e pediram apoio ao músico e aos familiares.

“Infelizmente, no último domingo houve uma tragédia. Nosso amigo e irmão Douglas, conhecido como Manga, foi atingido por um raio, onde estavam familiares e amigos. Muitas pessoas ficaram feridas, mas nosso irmão se encontra em estado grave. Vamos mandar energia positiva para ele e toda a família”, afirmou o perfil.

Após a confirmação da morte, o grupo publicou uma homenagem ao artista e manifestou solidariedade aos parentes e amigos.

“É com profundo pesar que nos despedimos de um irmão, amigo e grande parceiro. Sua alegria, sua fé e seu amor por Deus ficarão para sempre em nossos corações. Descanse em paz! Que o Senhor conforte o coração de sua família e de todos que tiveram o privilégio de caminhar ao seu lado. Você viverá para sempre em nossas lembranças!”, lamentou o grupo.