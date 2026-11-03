InícioColunistas#Mariana Morais
LUTO

Músico morre aos 43 anos após ser atingido por raio em reunião familiar

Manga do Cavaco, integrante do grupo Samba Entre Amigos, estava em uma confraternização familiar quando foi atingido

Músico morre aos 43 anos após ser atingido por raio em reunião familiar - (crédito: Reprodução/Instagram)
Músico morre aos 43 anos após ser atingido por raio em reunião familiar - (crédito: Reprodução/Instagram)

Uma reunião familiar terminou em tragédia no último domingo (1º), após um raio atingir um grupo de pessoas e provocar duas mortes.

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

Entre as vítimas estão o músico Douglas Santos, conhecido como Manga do Cavaco, de 43 anos, integrante do grupo Samba Entre Amigos, e sua tia, Maria do Carmo.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

O artista chegou a ser socorrido e levado ao Hospital Santa Marcelina, em São Paulo, onde permaneceu internado em estado grave na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

Segundo informações divulgadas pela jornalista Lisa Gomes, a morte foi confirmada na segunda-feira (2).

O episódio também deixou familiares feridos. Henrique, filho de Douglas, sofreu lesões no rosto e na cabeça e precisou de atendimento hospitalar.

De acordo com Janaína, irmã do músico, a criança apresenta evolução positiva. A mãe do artista também foi atingida e sofreu uma fratura no tornozelo, mas passa bem.

Grupo lamenta morte de integrante

A ocorrência foi comunicada inicialmente pelo perfil do Samba Entre Amigos nas redes sociais. Em uma publicação, os integrantes relataram a gravidade da situação e pediram apoio ao músico e aos familiares.

“Infelizmente, no último domingo houve uma tragédia. Nosso amigo e irmão Douglas, conhecido como Manga, foi atingido por um raio, onde estavam familiares e amigos. Muitas pessoas ficaram feridas, mas nosso irmão se encontra em estado grave. Vamos mandar energia positiva para ele e toda a família”, afirmou o perfil.

Após a confirmação da morte, o grupo publicou uma homenagem ao artista e manifestou solidariedade aos parentes e amigos.

“É com profundo pesar que nos despedimos de um irmão, amigo e grande parceiro. Sua alegria, sua fé e seu amor por Deus ficarão para sempre em nossos corações. Descanse em paz! Que o Senhor conforte o coração de sua família e de todos que tiveram o privilégio de caminhar ao seu lado. Você viverá para sempre em nossas lembranças!”, lamentou o grupo.

 

 

 

 

 

Saiba Mais

  • Google Discover Icon
MM
MM

Mariana Morais

Colunista

Por Mariana Morais
postado em 03/11/2026 12:43
x