Ao lado de Joel Jota, Carlos Neto aposta no empreendedorismo e mira médicos que querem ir além dos consultórios

A presença do médico e empresário Carlos Neto ao lado de Joel Jota, conhecido nacionalmente por seu trabalho com desenvolvimento pessoal, liderança e alta performance, chamou a atenção nos bastidores do universo do empreendedorismo. A aproximação dos dois tem um ponto em comum: a defesa de uma gestão mais estratégica para profissionais que desejam transformar conhecimento técnico em negócios sustentáveis.

O assunto ganha relevância em um momento em que cada vez mais médicos tentam encontrar alternativas ao modelo tradicional de carreira, marcado por longas jornadas de atendimento, plantões e dependência direta da própria disponibilidade para gerar receita.

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Criador da EmpreendeDOC, iniciativa voltada ao empreendedorismo na área da saúde, Carlos Neto defende que a formação médica deixa uma lacuna importante: o profissional passa anos aprendendo a diagnosticar e tratar pacientes, mas pouco ou quase nada aprende sobre administração, finanças, liderança e gestão de equipes. Na prática, muitos acabam descobrindo as dificuldades de administrar uma clínica somente depois de abrir o próprio negócio.

Para Carlos Neto, a ausência de formação empresarial pode comprometer não apenas o crescimento financeiro dos profissionais, mas também a qualidade de vida e a sustentabilidade da carreira.

"O médico sai da faculdade preparado para exercer a medicina, mas não necessariamente para gerir uma empresa. Ele precisa aprender a lidar com fluxo de caixa, contratação de equipes, processos, liderança e planejamento estratégico. Sem isso, corre o risco de se tornar refém do próprio negócio, trabalhando cada vez mais para manter uma estrutura que não consegue administrar", avalia.

A discussão também envolve uma mudança de mentalidade dentro da própria categoria. Durante décadas, o sucesso profissional esteve diretamente associado à quantidade de consultas, procedimentos e plantões realizados. Agora, parte dos médicos começa a questionar esse modelo e a buscar alternativas que permitam crescer sem depender exclusivamente das próprias horas de trabalho.

Joel Jota e a aproximação entre medicina e negócios

É nesse cenário que a conexão com Joel Jota ganha visibilidade. Com uma trajetória ligada ao esporte, à liderança e ao empreendedorismo, o influenciador se tornou um nome conhecido no ambiente de negócios brasileiro.

A aproximação com Carlos Neto evidencia o interesse crescente de profissionais da saúde por conceitos de gestão, produtividade e construção de negócios que já fazem parte de outros segmentos do mercado.

A proposta é adaptar essas ferramentas à realidade da medicina, respeitando as particularidades de uma atividade que envolve responsabilidade assistencial, ética profissional e atendimento ao paciente.

Outro ponto em discussão é o isolamento de profissionais que tentam empreender sem referências ou orientação sobre os desafios administrativos do setor. A troca de experiências e a formação de redes de relacionamento aparecem como alternativas para quem busca estruturar clínicas, organizar equipes e melhorar os resultados financeiros.

Por meio da EmpreendeDOC, Carlos Neto trabalha com essa proposta de aproximação entre médicos interessados em desenvolver habilidades empresariais e profissionais que já enfrentam os desafios da gestão na saúde.

O debate, no entanto, vai além da abertura de clínicas ou do aumento do faturamento. Em um mercado cada vez mais competitivo, a capacidade de administrar recursos, delegar responsabilidades e construir processos eficientes começa a ganhar o mesmo peso estratégico que a excelência técnica.

Afinal, para uma geração de médicos que deseja continuar exercendo a profissão sem abrir mão da autonomia e da qualidade de vida, saber cuidar de pacientes pode já não ser suficiente. Também será preciso aprender a cuidar do próprio negócio.