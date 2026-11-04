Marina Ruy Barbosa termina noivado com Abdul Fares e detalhe envolvendo a família vem à tona - (crédito: Reprodução/Instagram)

O casamento de Marina Ruy Barbosa e Abdul Fares, que estava previsto para março de 2027, na França, não vai mais acontecer.

A atriz e o empresário encerraram o noivado após três anos de relacionamento, depois de enfrentarem um período de instabilidade que se arrastava há meses.

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A separação foi precedida por um afastamento iniciado há pelo menos três meses. De acordo com informações do jornal Extra, os conflitos envolvendo a família de Abdul tiveram peso decisivo para o desgaste da relação, especialmente a disputa empresarial entre ele e o próprio pai, Jamel Fares, iniciada em 2024.

A dimensão do impasse familiar chegou a atingir diretamente a vida pessoal da atriz. Durante o processo movido pelo pai do empresário, o anel de noivado presenteado a Marina foi mencionado nos documentos judiciais.

A joia, entregue por Abdul durante o pedido de casamento, foi avaliada em R$ 6 milhões.

Jamel Fares é sócio-fundador da Marabraz, rede de varejo cujo valor de mercado é estimado em aproximadamente R$ 1 bilhão. A disputa entre pai e filho acabou se tornando um dos principais obstáculos para a continuidade do relacionamento.

Casamento na França foi cancelado

Os primeiros indícios públicos de distanciamento apareceram em julho, quando Marina e Abdul deixaram de comparecer juntos a compromissos e eventos. Naquele momento, os dois já enfrentavam dificuldades para manter o relacionamento.

Mesmo com tentativas de reconciliação, outros fatores contribuíram para o desfecho. A intensa agenda profissional da atriz e as pendências judiciais enfrentadas pelo empresário dificultaram uma reaproximação, segundo o Extra.

Com o fim do noivado, a cerimônia que estava planejada para março do próximo ano, na França, foi definitivamente cancelada. A separação teria ocorrido sem conflitos entre os dois.